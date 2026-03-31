Alfonso Amado, neuropediatra: "Cuando eliminas la exposición de muchos niños a pantallas es como si 'despertasen'; empiezan a interactuar más con el medio"

La comunidad médica ha encendido las alarmas ante un fenómeno creciente que preocupa a padres y especialistas: el "autismo digital". En el programa Herrera en COPE, la periodista Sofía Buera ha conversado con el doctor Alfonso Amado, neuropediatra y miembro del Grupo de Trabajo de Trastornos del Neurodesarrollo de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica (SENEP), sobre el aumento de consultas de niños con síntomas similares al trastorno del espectro autista (TEA) causados por una exposición temprana a pantallas. Este aviso se suma a recientes sentencias históricas en Estados Unidos contra gigantes tecnológicos como Meta y YouTube, acusados de poner en riesgo a menores.

¿Qué es el autismo digital?

El doctor Alfonso Amado ha descrito el autismo digital como "una forma de describir un grupo de niños que, sobre todo, hemos visto principalmente después de la pandemia", y que presentan "dificultades de comunicación, de lenguaje, de interacción y unos patrones de comportamiento un poco peculiares". El nexo común en estos casos es que "estaban expuestos desde etapas muy tempranas a pantallas electrónicas y que eso interfería negativamente en su neurodesarrollo".

Los padres suelen acudir a la consulta de un neuropediatra porque el niño presenta señales de alarma como un evidente retraso del lenguaje, "no contesta su nombre" o muestra una escasa "intención comunicativa". Según Amado, en lugar de señalar lo que quieren, "tienden a coger a los padres y llevarlos a lo que quieren". A menudo, también "tienden a no interactuar con sus iguales". Al indagar en su historial clínico, los especialistas detectan una "exposición excesiva a pantallas" de la que los padres, afirma el doctor, "muchas veces no son conscientes".

Un efecto que puede ser reversible

Una de las claves para diferenciar este cuadro de un TEA y confirmar el diagnóstico es la respuesta del niño a una intervención drástica. "Una cosa que ya hacemos desde hace tiempo es poner en los informes, casi como una receta, eliminar la exposición a pantallas electrónicas", ha explicado el doctor Amado. La reacción en muchos de estos pacientes es sorprendente y muy positiva, iniciando una notable mejoría.

Muchos niños, cuando eliminas esa exposición a las pantallas, es como si despertasen" Alfonso Amado Neuropediatra

Este "despertar", como lo describe coloquialmente el neuropediatra, se manifiesta en un mayor interés por el entorno y un aumento de la interacción y la comunicación, llegando a desarrollar el lenguaje. El doctor ha subrayado que este efecto es reversible para este grupo de niños, aunque se debe ser cauto. "Hay niños que tienen autismo, TEA, que realmente, aunque limites la exposición a pantallas, van a seguir desarrollando síntomas", ha matizado.

¿Por qué se produce este efecto?

El impacto negativo se produce porque la exposición a pantallas interfiere en una etapa crítica del desarrollo cerebral. "Entre el año y los 3, 4 años, lo que necesita un niño es ver caras, comunicar sus deseos, comunicar lo que quiere que el resto de la gente vea, ver cómo el resto de sus compañeros hacen cosas e imitarlos", ha detallado Amado. Es un aprendizaje constante que requiere una interacción bidireccional. Sin embargo, la pantalla rompe este proceso: "Si tú estás delante de una pantalla, lo único que haces es recibir estímulos, pero no es bidireccional".

Ante esta realidad, las principales sociedades científicas ya han fijado una postura clara. El posicionamiento de la Asociación Americana de Pediatría y la Asociación Española de Pediatría es "limitar y eliminar pantallas por debajo de los 6 años, si es posible, porque no son favorecedoras". El doctor Alfonso Amado ha sido tajante al concluir que se ha aprendido con el tiempo sobre los efectos de la tecnología.