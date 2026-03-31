Antonio Gallardo, experto financiero, sobre el precio de las hipotecas: "El euríbor podría llegar hasta el 2,80 dependiendo de la crisis"

El Euríbor ha cerrado el mes de marzo en el 2,53 % frente al 2,39 % de hace un año, confirmando la tendencia al alza. Tal como se ha analizado en el programa 'Herrera en COPE' con Jorge Bustos, esta es la mayor subida en un mes desde hacía tres años, una mala noticia para quienes tienen una hipoteca a tipo variable con revisión anual. Por primera vez en dos años, verán un incremento en su cuota. Para una hipoteca media de 150.000 euros, la subida será de unos 132 euros al año.

¿Hasta dónde llegará la subida?

La duda que planea sobre los hipotecados ha sido trasladada a Antonio Gallardo, experto financiero y miembro de ASUFIN (Asociación de Usuarios Financieros). Según Gallardo, el Euríbor "puede estabilizarse en torno al 2,50 o 2,60, incluso puede tocar el 2,70 o 2,80, dependiendo del impacto final global de la crisis". El experto matiza que "no es una subida importante, pero sí que puede marcar un principio".

No es una subida importante, pero sí que puede marcar un principio" Antonio Gallardo ASUFIN

Para Gallardo, todo dependerá en gran medida de la duración de la inflación, ya que según sus palabras, "estamos viendo crear señales de que el mercado piensa en tipos altos". En este sentido, el miembro de ASUFIN adelanta que el Banco Central Europeo (BCE) volverá a subir los tipos de interés para intentar contener una inflación que sigue disparada, en parte, por la guerra de Ucrania.

La inflación, el gran problema de fondo

El economista Rafael Pampillón, Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad San Pablo CEU, ha advertido en el programa La Mañana Fin de Semana de la COPE que el IPC adelantado de marzo se ha disparado al 3,3% y que las previsiones no son optimistas. Pampillón estima que la inflación "en abril se puede ir al 3,7, y en mayo más del 4 por 100". El impulso del turismo en verano y la subida de costes energéticos y de alimentos presionarán aún más los precios.

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Esta escalada de precios, según el catedrático, provocará una "pérdida de poder adquisitivo para los que tengan una hipoteca y para los que vivan de alquiler". Además, el aumento de los costes llevará a las empresas a producir menos y, como consecuencia, a "emplear a menos gente", dibujando un "deterioro generalizado de toda la economía".

Malas noticias para hipotecados y también para inquilinos

El complejo escenario actual no solo afecta a los propietarios con hipotecas. Rafael Pampillón ha subrayado que las rentas de alquiler también van a subir. El experto concluye con una reflexión pesimista que evidencia la dificultad de revertir la situación: "cuando los precios suben, como ha ocurrido con el café y el chocolate, luego ya no bajan". Ante este panorama, da por hecho que el BCE actuará de forma decidida, ya que "se retrasó en la guerra de Ucrania [...] esta vez, pues, lógicamente, subirá tipos".