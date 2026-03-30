Víctor, colchonero de Badajoz: "Me quedé dormido, 14 llamadas perdidas. Jugábamos la final de la Copa del Rey con el Valencia; salía a las 9 de la mañana el autobús"

El programa Herrera en COPE, en su sección La Hora de los Fósforos, ha recopilado una serie de testimonios de oyentes sobre viajes que no salieron según lo planeado. La premisa era sencilla: compartir esas ocasiones en las que un imprevisto obligó a improvisar y cambiar por completo el rumbo de una escapada, una situación que ha destapado historias tan surrealistas como memorables.

El caso más destacado ha sido el de Víctor, un seguidor del Atlético de Madrid perteneciente a una peña de Badajoz. Su aventura tuvo lugar en el año 1999, cuando se disponía a viajar a la final de la Copa del Rey que enfrentaba a su equipo contra el Valencia. Sin embargo, un pequeño desliz casi le cuesta la experiencia.

Víctor ha confesado en antena que la noche anterior al viaje se fue de fiesta y se acostó "un poco tarde". La consecuencia fue que a la mañana siguiente no escuchó el despertador. Al despertar, se encontró con 14 llamadas perdidas del presidente de la peña y un autobús que ya había partido sin él. "Me pongo a llorar como un loco", ha relatado sobre la angustia del momento.

Desesperado, llamó al presidente, quien le informó de que ya se encontraban en la localidad de Monesterio, a unos 90 kilómetros. Fue entonces cuando su hermano Alberto se convirtió en el héroe de la jornada. "Cogió mi hermano, el pobre, con el coche allí a 180 por la carretera", explicó Víctor. Gracias a esa carrera contrarreloj, logró alcanzar el autobús y llegar a la final, aunque el resultado no acompañó, ya que el Atlético de Madrid perdió por 3-0.

Aventuras surrealistas en el extranjero

La historia de Víctor no ha sido la única. María compartió una odisea que comenzó con un vuelo a Nápoles que fue desviado a Roma sin previo aviso. Al aterrizar en la capital italiana, su reacción fue de incredulidad: "Pero si yo no quiero conocer hoy al Papa". La situación empeoró cuando los pasajeros fueron retenidos durante cuatro horas dentro del avión.

Avión rodando para despegar

Tras ser trasladados finalmente a Nápoles en autobús, llegaron de madrugada y se encontraron con que el hotel que habían reservado estaba cerrado. Consiguieron otro alojamiento cercano, pero la calma duró poco: a la mañana siguiente, una inundación en la habitación les dejó con el agua "por los tobillos".

Reservas fallidas y eventos cancelados

Los errores en las reservas también han sido protagonistas. A Mari Carmen le sucedió en pleno mes de agosto en Islantilla. Al llegar con su marido, una niña de tres años y un bebé de tres meses, descubrió que el dueño del apartamento se había equivocado y se lo había alquilado para la segunda quincena, no para la primera.

De forma similar, otro oyente narró su viaje a Bilbao para ver a los Harlem Globetrotters. Después de un accidentado trayecto en tren, se dirigió al pabellón y no encontró rastro del evento. La explicación estaba en un correo electrónico que había llegado dos meses antes a su carpeta de correo no deseado: el espectáculo había sido cancelado.

Estos relatos se suman a otros como el de Dolores, que perdió un vuelo de Inglaterra a Barcelona y tuvo que pasar todo el día en el aeropuerto para poder llegar a tiempo a A Coruña a ver a su nieto actuar. O el de Enrique, quien al llegar a su apartamento en Alemania para ver los mercados navideños, se encontró con que estaba ocupado por un albañil en plena obra.