CaixaBank e Ilunion unen fuerzas para lanzar la primera guía de accesibilidad para alojamientos turísticos

¡Irnos de vacaciones debería ser un plan para todos!

¿Sabías que en España casi 14 millones de personas (una de cada tres) tienen necesidades de accesibilidad? Para que nadie se quede atrás, CaixaBank e ILUNION han unido fuerzas para lanzar la primera guía de accesibilidad para alojamientos turísticos.

Este manual es una hoja de ruta real para hoteles, apartamentos, casas rurales y albergues:

Desde la reserva online hasta el check-out.

Accesibilidad en habitaciones, zonas comunes y restauración.

Claves para la inclusión laboral de personas con discapacidad.

Queremos un turismo que escuche, integre y avance con todos. ¡Ayúdanos a difundir esta iniciativa!

CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.