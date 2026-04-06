Rafael: "El marido tuvo muy mala suerte; escuché la conversación que quedó grabada en el contestador"

La sección 'La Hora de los Fósforos' del programa 'Herrera en COPE', conducido por Alberto Herrera, ha sacado a la luz una serie de historias sobre infidelidades y malentendidos, donde la tecnología y la mala suerte juegan un papel protagonista. El caso más llamativo ha sido el de Rafael, un oyente que ha contado cómo una llamada accidental destapó el engaño de un amigo suyo en Gijón. Según el relato de Rafael, su amigo mantenía una relación secreta con otra mujer. Un día, mientras estaba con ella, el teléfono fijo se activó accidentalmente y llamó al último número marcado: su propia casa.

Aunque su esposa no estaba, la conversación y los sonidos del encuentro quedaron grabados. Rafael explicó que "se grabó todo en el contestador". Al volver, la mujer escuchó la cinta, preparó las maletas de su marido y las dejó en la puerta. Rafael concluyó con una reflexión que le hizo a la mujer engañada: "tu marido lo que tuvo es muy mala suerte".

La tecnología, un arma de doble filo

El caso del contestador no ha sido el único donde la tecnología ha jugado una mala pasada. La oyente Mary ha compartido la historia de una conocida cuya infidelidad fue descubierta por una báscula inteligente. Su amante se pesaba en ella tras sus encuentros en la cama conyugal y los datos llegaban directamente al reloj inteligente del marido. "¿Cómo puede ser? Si yo ya sé lo que peso", se extrañó el marido al recibir un aviso con un peso que no era el suyo, destapando así el engaño.

Pillados por la televisión

Las cámaras de televisión también han sido una fuente de "pilladas" memorables. Gaspar, que se ha presentado como cura, ha recordado su época de seminarista en Oviedo. Un compañero fingió estar enfermo para no ir a clase y poder asistir a la final de la Copa del Rey del centenario del Madrid. La sorpresa fue mayúscula cuando el rector y el resto de seminaristas lo vieron en televisión, "con una gran bandera de Asturias", celebrando en las gradas.

De forma similar, José Antonio, director de hotel, ha contado cómo despidió a un empleado que alegó estar enfermo para no trabajar un sábado. Esa misma noche, mientras veía los resúmenes de la liga, vio al trabajador en el fondo sur del Cádiz, "saltando como un hurón". Por su parte, Simón ha relatado cómo él y sus amigos fueron descubiertos por sus padres cuando se saltaron la época de exámenes para ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Portugal y salieron en un primer plano en la retransmisión.

Alamy Stock Photo Recepción de un hotel

Malentendidos y casualidades

Otras historias han sido fruto de malentendidos, como la de Jesús. Se fue a los toros con su hija de 18 años y, al poco tiempo, su mujer recibió más de 20 llamadas alertándola de que su marido estaba "con una niña". Su esposa, lejos de alarmarse, respondió con tranquilidad: "sí, sí, pues está muy buena la niña, porque es mi hija".

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La casualidad también ha unido destinos de forma inesperada. Javier ha narrado cómo descubrió que su exnovia y el exnovio de su pareja actual habían comenzado una relación juntos. Todo se desveló al reconocer el número de teléfono y la foto de perfil en un grupo de WhatsApp de moteros, confirmando la sospecha de que los exs de ambos se habían unido en una curiosa coincidencia.

Finalmente, la oyente Alicia ha recordado cómo, durante un viaje a Madrid, vio a su vecino de Murcia, un hombre casado de unos 70 años, entrando en un tablao flamenco acompañado de un joven "muy alto, delgado, muy estiloso", lo que desató todo tipo de especulaciones en su momento y le hizo temer ser vista con su amigo.