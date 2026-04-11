A raíz del debate sobre la eutanasia en España, avivado por casos como el de Noelia Castillo, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) ha hecho público un comunicado donde señala una dura realidad. En él, denuncian que hay personas en España "que no tienen garantizado un acompañamiento integral y de calidad que alivie su dolor físico, emocional, social y espiritual". Consideran que los cuidados paliativos son un derecho reconocido sobre el papel, pero no una realidad para todos los ciudadanos que los necesitan.

En el programa 'La Mañana Fin de Semana' de COPE, el presentador Fernando de Haro ha analizado esta situación con la doctora María Herrera Abián, de la SECPAL. La doctora ha sido tajante al calificar la situación: "Es un escándalo que a estas alturas de siglo, todavía más de la mitad de la población en España, que necesita una buena atención de cuidados paliativos, no tenga acceso". Esta afirmación subraya la magnitud de un problema que afecta a miles de personas en la fase final de su vida.

Una brecha territorial injusta

La doctora Herrera Abián ha explicado que el acceso a estos cuidados no está garantizado en todo el territorio español, creando una gran inequidad. "Hay provincias enteras sin equipo de cuidados paliativos dentro de los hospitales", ha denunciado, a pesar de que la mayoría de la población fallece en centros hospitalarios "y no muere como debería". Esta situación, que deja a muchísimos pueblos sin asistencia al final de la vida, convierte el derecho a los cuidados paliativos en una lotería geográfica.

Hay provincias enteras sin equipo de cuidados paliativos dentro de los hospitales"

Noelia Castillo sosteniendo una foto de la infancia

La raíz del problema es competencial y de voluntad política. La sanidad es competencia de las comunidades autónomas y, según la experta, "hasta ahora solo 11 comunidades autónomas lo han regulado". Sin embargo, advierte de que incluso en estas regiones, la cobertura no es completa ni está garantizada para toda la población debido a la falta de presupuesto o de "cierta sensibilidad".

Una ley estatal y formación, las claves

Ante esta "injusticia", la SECPAL reclama una solución contundente: "Necesitamos una ley estatal que pueda garantizar ese acceso". La doctora Herrera Abián insiste en que, al igual que se da por sentada la presencia de otras especialidades, debe ocurrir lo mismo con la suya. Esta atención no solo alivia el sufrimiento, sino que, como demuestra el caso de Isidro, puede ofrecer una importante lección de vida.

Igual que sabemos que hay traumatólogos en todos hospitales, pues que también haya paliativistas"

EFE Numerosos periodistas y curiosos esperan a las puertas del Hospital Residencia Sant Camil, en Sant Pere de Ribes (Barcelona), el desenlace de la eutanasia de Noelia Castillo, la joven de Barcelona de 25 años afectada por una paraplejia y que había solicitado la eutanasia a la que su padre se opuso judicialmente, y que según anunció ella misma en una entrevista en televisión, la recibirá este jueves

El segundo pilar de la reivindicación es la formación. "Efectivamente, no existe todavía en España", ha confirmado la doctora sobre la especialidad de cuidados paliativos. La SECPAL lleva años pidiendo un "área de capacitación específica" y "criterios unificados" para que se contrate a personal cualificado. La falta de formación en las universidades es, para Herrera Abián, un problema "obvio", ya que todos los sanitarios deberían saber "hacer un buen final de vida", algo crucial en una atención que abarca desde la pediatría hasta la edad adulta.

El equipo multidisciplinar ideal

¿Qué se necesita para que una unidad de cuidados paliativos funcione bien? La doctora Herrera Abián lo tiene claro: "equipos multidisciplinares" con una formación completa. El objetivo es "cubrir todas las necesidades que hay en un enfermo paliativo". Para ello, el equipo ideal debe estar formado por "médico, enfermera, trabajador social, psicólogo y agente espiritual, si es posible", para poder ofrecer un apoyo integral que incluya el "apoyo emocional, un acompañamiento social y una atención espiritual".