El detalle que llamó la atención de Manolo Lama del nuevo tropiezo del Real Madrid: "Han pitado al árbitro por el penalti a Mbappé, pero también al equipo de Arbeloa"

El Real Madrid, tras perder en Mallorca y dejarse media Liga, recibía este viernes al Girona en el primer partido de la 31ª jornada con la obligación de ganar. Un triunfo que serviría al conjunto blanco para llegar a Múnich con la autoestima por las nubes de cara a la vuelta de cuartos de final de la Champions League, donde el conjunto blanco buscará remontar al Bayern el 1-2 de la ida.

Y para afrontar el encuentro frente al equipo catalán, Álvaro Arbeloa ha rotado en defensa y ha dado entrada en el once titular a Carvajal, Asencio y Fran García. Y también ha probado el posible centro del campo que jugaría en Alemania. Una medular que ha conformado Valverde, Camavinga, Bellingham y Brahim. Aunque el próximo miércoles podrían ser titulares Arda Güler o Thiago Pitarch.

NUEVO TROPIEZO ANTES DE VISITAR MÚNICH

El Madrid mostró mayor intensidad y energía en los primeros compases de la primera parte, pero le faltó precisión en los metros finales. Kylian Mbappé, Vinicius y Valverde pusieron a prueba a un acertado Gazzaniga que evitó el gol en varias acciones. Y el Girona respondió a todas esas ocasiones con un peligrosísimo disparo de Ounahi que hizo emplearse a fondo a Lunin.

Los dos equipos siguieron buscando el gol, pero con el paso de los minutos el ritmo del partido decayó hasta que el colegiado señaló el camino hacia los vestuarios. Tras el descanso, los de Arbeloa saltaron al terreno de juego con la misma intensidad de la primera parte y en un zapatazo lejano de Valverde encontraron el 1-0. El uruguayo armó un disparo desde fuera del área y el balón se coló en el fondo de la portería entre las dudas de un Gazzaniga que no supo si despejar o atrapar el balón.

EFE Los jugadores del Real Madrid, cabizbajos tras empatar contra el Girona.

Un tanto al que respondió el Girona con el 1-1 a los pocos minutos. El encargado de poner el empate fue Lemar, que recibió el balón en la frontal del área para conducirlo unos metros y armó un zurdazo imparable para un Lunin que no pudo evitar el empate pese a su estirada.

Los minutos fueron pasando y los de Míchel se fueron acercando cada vez más a la portería de Lunin para desesperación de un Bernabéu que empezó a pitar a sus futbolistas. En los últimos minutos del partido, el Real Madrid reclamó un penalti de Vítor Reis sobre Mbappé después de que el defensor del Girona golpeara con un codazo al francés cuando ya se adentraba al área pequeña del conjunto catalán. Sin embargo, Arbeloa Roja dijo que no había 'nada' al mismo tiempo que el Madrid tropezaba ante su afición antes de la vuelta de cuartos de final de la Champions contra el Bayern.

EL DETALLE QUE LLAMÓ LA ATENCIÓN DE MANOLO LAMA

El empate y la polémica se analizaron en El Partidazo de COPE y el más contundente con su opinión fue Manolo Lama. "El Real Madrid ha hecho un partido muy malo y si quiere meterle presión al Barça, no puede jugar así en el Bernabéu y apretar solo los últimos minutos del partido", empezó diciendo el narrador de Tiempo de Juego.

EFE Mbappé y Huijsen se lamentan tras el tropiezo del Real Madrid contra el Girona.

Pero más allá de lo futbolístico, a Manolo Lama le llamó la atención un detalle tras el pitido final. "El Bernabéu ha abroncado a Alberola Roja tras el penalti de Vítor Reis a Mbappé. Pero el estadio también ha pitado a su equipo, al Real Madrid de Arbeloa, porque han jugado mal".

Y para finalizar, el narrador dejó una reflexión sobre la forma en la que el conjunto blanco ha perdido La Liga. "Pero me parece tremendo que al Madrid se le vaya a escapar una Liga por perder en Mallorca y perder contra Osasuna, Celta o empatar con el Elche o el Rayo. Y sinceramente, me parece lamentable el partido que ha hecho hoy el Real Madrid".