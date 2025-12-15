Antonio Agredano y los belenes más originales: "Yo hacía un río con papel de aluminio, con ramitas inventaba un bosque y con hierba recién arrancada amoldaba un prado"

Un Nacimiento con el Cholo Simeone vestido de pastor, otro hecho con figuras de Playmobil , unos nazarenos detrás de los Reyes Magos... nuestros Fósforos nos cuentan su Belén más original y Antonio Agredano le pone voz y letra.

BELENES

ESCUCHA AQUÍ 'CRÓNICAS PERPLEJAS' Belenes, por Antonio Agredano | Crónicas Perplejas Crónicas perplejas Escuchar

En esas tres figuras está todo. Está la fe, está la dignidad y está la luz. Navidad significa nacimiento. Y todo nacimiento es una bienvenida a la vida. A nuestra hermosa cotidianidad. A nuestras contradicciones. A un corazón que sufre y, aún así, se comparte. El principio de toda gran historia tiene un lecho, calor de hogar y recogimiento.

En mi casa siempre se llamó Misterio. Un paso primero en la vida de Jesús. Pero también una curiosidad infantil. Por qué ese hombre, por qué esa mujer, por qué ese niño, en una cuna humilde. Por qué un rey sin trono ni reino. Por qué lo adoran. Quién era y por qué lo celebramos. Por qué una estrella nos guía. Un astro como un lazarillo a los pies del universo ciego. Algo que brilla entre la oscuridad inmensa.

Recuerdo por estas fechas, cada año, la caja en el altillo, con las figuras. En mi casa eran de plástico. Baratas. Como todo lo demás. El niño Jesús siempre se nos perdía entre el espumillón y las panderetas. Pero si algo nos enseña el catolicismo es que no es el cómo, sino el qué, sino el con quién. No es lo que vemos sino de la forma en la que lo percibimos. Y en esos pastores mal pintados, en ese buey con las astas mordisqueadas, también había devoción y había hogar.

Mi madre iba ordenando las figuras. Yo hacía un río con papel de aluminio. Con ramitas inventaba un bosque y con hierba recién arrancada amoldaba un prado. Mi hermana y yo nos peleábamos por colocar al bebé en su cuna. Era el final de un proceso bonito. Ahora son mis hijos los que se pegan codazos para ver quien termina de montar el Belén. Y se arrodillan en pijama frente al estante como yo lo hacía a su edad. Porque la tradición es sólo compartir. Echar raíces. Dejar algo de nosotros en los demás.

Con el tiempo uno descubre que lo importante no es el valor de las figuritas, no es lo esplendido que luzca el portal. Que la Navidad está en los que nos juntamos en torno a ella. Y que ese es el Misterio. Una familia que mira a otra familia. Un hogar dentro de otro hogar. Un amor dentro de otro amor. Un nacimiento que es ternura y luz compartida.