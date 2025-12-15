Una madre espera en Urgencias a que atiendan a su niña con fiebre y descubre que en la zona de guardia estaban montando una parrillada los empleados

La indignación de una madre en el Hospital de Carmen de Areco, en Argentina, se ha vuelto viral. Los hechos, comentados en el programa 'Herrera en COPE', ocurrieron en esta localidad situada a unos 150 kilómetros de Buenos Aires, cuando una mujer que esperaba en Urgencias a que atendieran a su hija con fiebre alta decidió entrar en la zona de guardia al ver que ningún pediatra aparecía.

Para su sorpresa, encontró al personal médico, incluido el pediatra, disfrutando de una parrillada con vino. La madre no dudó en grabar la escena y recriminarles su actitud: "Usted es el pediatra de guardia, es una vergüenza. Usted no está en sus cabales, evidentemente. No puede cagarse de risa mientras los chicos están todos enfermos".

La denuncia pública de la madre ha tenido consecuencias, ya que los sanitarios implicados han sido retirados del servicio y se ha abierto un expediente al hospital. La historia es una de las anécdotas virales que Jorge Bustos y María José Navarro han repasado en la sección 'Maneras de Vivir' de 'Herrera en COPE'.

Esta historia nos recuerda a otra que, hace un tiempo, también se hacía viral en redes sociales. Un tuitero desvelaba el peculiar sistema que utilizaban en un hospital de Torrevieja para nombrar a los pacientes en Urgencias. Sáez mostró una fotografía de la pantalla de avisos donde se leían combinaciones como “feliz 002”, “fósil 002” u “hoyo 001”, acompañando la imagen con una reflexión que invitaba al debate: “no sé si me parece la mejor idea del mundo, juzguen ustedes mismos”.

Box de urgencias

La publicación no tardó en compartirse, provocando un aluvión de respuestas. Algunos usuarios confirmaron la veracidad del sistema, mientras que otros abrieron un debate sobre las prioridades en la atención sanitaria. Un usuario comentaba: “Eso no es lo importante, es importante que los especialistas sean buenos y amables”. Otro, en cambio, lamentaba que el foco se desviara de la calidad asistencial: “El problema no son los números ni las letras, el problema es la atención”. Puedes descubrir aquí la historia completa.

Otros virales de la semana

Volviendo al 'Maneras de Vivir' de este lunes, recordamos que también se ha comentado el caso de Soraya García Mesa, exalcaldesa de Benaoján y miembro de la ejecutiva del PSOE en Málaga, quien ha revelado haber sufrido una violación hace 19 años por parte de una persona perteneciente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. García Mesa ha lamentado no haber denunciado en su momento por las presiones recibidas: "Esa persona sufrió consecuencias, no las que debería de haber sufrido, y hoy me arrepiento de no haber puesto aquella denuncia".

Soraya García Mesa, en una foto de archivo

Otro de los temas tratados ha sido la polémica en torno a Alicante Gastronómica Solidaria. Según ha contado Jesús Navarro, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Alicante, el ayuntamiento les pidió paralizar la iniciativa solidaria de reparto de comidas alegando que "manchan" y "queda todo sucio", a lo que la organización se ha negado.