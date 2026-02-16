Manolo Lama señala el punto sobre el que debe insistir Álvaro Arbeloa en el Real Madrid: "Y el equipo estará llamado a pelear otra vez por todos los títulos"

Manolo Lama ha expuesto su tesis sobre el fútbol en 'El Tertulión de Tiempo de Juego' de la Cadena COPE: la base de un equipo campeón reside en su firmeza atrás. El periodista lo aplicó al Real Madrid, una vez logró mejorar su imagen y realizar un buen partido frente a la Real Sociedad en LaLiga.

Para Lama, el Real Madrid ha encontrado el rumbo correcto al priorizar su estructura defensiva. "Los equipos se construyen cuando tú consigues solidez defensiva", ha afirmado Lama, destacando que el conjunto blanco parece haber asimilado esta lección fundamental.

Para ilustrar su argumento, Lama ha recordado el reciente partido contra el Valencia, donde Courtois apenas tuvo que intervenir. En su opinión, esto demuestra que el equipo debe "crecer de Courtois arriba, no de Mbappé abajo". Ha insistido en que cuanto más seguro y solidario sea el bloque defensivo, más probabilidades de éxito tendrá el equipo gracias al talento ofensivo que ya posee.

El Benfica, la prueba de fuego

Durante el debate, se ha puesto sobre la mesa que los últimos rivales, como el Valencia o la Real Sociedad, no son comparables a los grandes de Europa. El próximo partido contra el Benfica en Lisboa se presenta como el verdadero termómetro para medir la consistencia del Madrid, tras un "partido deplorable" en el enfrentamiento anterior, según se ha recordado en el programa.

Frente a esto, Manolo Lama ha argumentado con contundencia que al equipo portugués no le bastará con una buena actuación. "El Benfica le tiene que salir el partido que le salió en Lisboa dos veces, porque es que esto se juega a 2 partidos", ha sentenciado. Lama ha recordado que la eliminatoria es a ida y vuelta y que es poco probable que el Madrid repita una actuación tan floja.

El análisis de Lama concluye que la clave está en mantener la portería a cero, como lo demuestra un dato revelador: en las últimas cinco jornadas de liga, el equipo solo ha encajado un gol en juego. Para el comentarista, esa es la verdadera base sobre la que el Real Madrid debe construir su camino hacia los títulos, una solidez que ahora deberá refrendar en Europa.