Gonzalo Miró se 'moja' a petición de un oyente de Juanma Castaño: ¿Es más fiable el Atlético de Madrid o el CIS de Tezanos?

Gonzalo Miró no tuvo reparo en complacer a uno de los muchos oyentes que escriben a través de las diferentes vías de comunicación con El Tertulión de Tiempo de Juego para responder una pregunta que buscaba ponerle en cierto compromiso.

En la sección 'Las preguntas de los oyentes' con la que Juanma Castaño pone fin a cada semana, un oyente quiso preguntarle a Gonzalo Miró: ¿De quién te puedes fiar más: del Atlético de Madrid o del CIS de Tezanos?

La primera reacción para el comentarista habitual del Atlético de Madrid fue sonreír, echarse la mano a la cabeza y aplaudir la propuesta del oyente de la Cadena COPE: "¡Qué buena pregunta... Madre mía!", exclamó.

"Está reñida la cosa...", es lo único que atinó Miró a responder, dado que, para él, el Atlético de Madrid, que viene de perder 3-0 frente al Rayo Vallecano, no está ni en su mejor momento ni en su mejor temporada. De hecho, durante todo el 'Tertulión', Miró volvió a poner en tela de juicio el verdadero rendimiento de la plantilla que trabaja a las órdenes de Diego Simeone.

Por otra parte, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) suele ser objeto de intensos debates en diferentes medios de comunicación dado que maneja unas previsiones electorales que suelen ser muy cuestionadas en los diferentes programas políticos en televisión, de los que Miró suele ser otro habitual.

Seguramente, por ese motivo, Miró solo pudo concluir con que el 'cara a cara' entre el Atlético y el CIS en términos de fiabilidad está "en empate".