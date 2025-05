Una oyente de Carlos Herrera va a una boda y la condición que ponen los amigos de los novios le hace pensárselo dos veces: "Lo pasé mal"

En el 900.50.60.06, nuestros queridos 'Fósforos' hablan sobre bodas. Bodas distintas y curiosas.

La primera oyente, llamada Gema, nos cuenta que la boda a la que fue hace siete años. Eran amigos de su marido. Eran muy fans de Disney "y a las amigas más cercanas se les ocurrió que nos hiciéramos unos trajes bastante similares a personajes de Disney. Yo lo pasé mal porque soy discreta. Fuimos medio disfrazadas de Pocahontas, la Bella Durmiente, etc". Así, esa condición en la que debía ir disfrazada no le acabó de hacer mucha gracia. Pero al final salió victoriosa de la situación.

Inmediatamente después, hablamos con Manuela. Ella fue a un bautizo de la hija de una prima suya. Cuando llegaron a la Iglesia estaban muy emocionados "y empezó el cura a hablar con nosotros. Propuso convertirlo en boda. Y allí se casaron. Aquello fue muy emotivo. Nosotros íbamos a un bautizo y acabo siendo una boda. Lo tenían todo muy preparado. Llevaban hablando un año".

Y cuenta otra anécdota que también se produjo en Chiclana. Fue a una boda, entró al servicio "y había una pelea grandísima porque habían pillado a la novia liándose con el padrino. Se dio cuenta todo el mundo".

David es el siguiente 'Fósforo' en relatar su caso. Su mujer es de California. Se casaron en Las Vegas. Se disfrazó de Spiderman. "Iba con unas zapatillas de esparto y nos lo pasamos bomba. Nos fuimos al escenario principal a tomar algo y, al ir al baño, no teníamos anillo ni nada. Cuando volví le dije que tenía algo en el pie que me mataba. Dentro había un anillo de huevo Kinder. Y todo el mundo aplaudiendo. Parecía preparado", explica en 'Herrera en COPE'.

Otro oyente afirma que su boda fue muy original. A él le encanta Star Wars. A ella, 'El señor de los anillos'. Cada mesa tenía referencias a las películas. Pero, ojo, daban libertad a los invitados. Podían ir como ellos quieran.

Cristina fue a la boda de su hija. Que es motera. Fue en la playa "y no os podéis ni imaginar el paripé que hicieron allí. Cuando llegaron las motos que iban quemando ruedas. Fue fantástica. Todos vestidos de blanco".

En otra 'hora de los Fósforos' descubrimos una historia muy particular. Y también relacionada con las bodas. Mamen contó que ella "tenía pasión por la Fórmula 1. En un momento de la vida, que estuve muy hundida, me acordé de que me debía a mis lectores (tenía un blog especializado de Fórmula 1). Y eso fue lo que me hizo ir tirando para delante. Formó parte de mi vida. Significó mucho para mí".

