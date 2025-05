La decisión que tomó un monasterio valenciano en plena pandemia y que les ayudó "a salir del pozo" en el que se encontraban

Publicado el 21 may 2025, 12:30

En el 900.50.60.06 preguntamos a nuestros 'Fósforos' sobre los vídeos que ven Youtube: ¿tienen algún creador de contenido favorito? Es el tema del día que les planteamos. Las historias, ya te digo, no tienen desperdicio.

El primer oyente, llamado Miguel Ángel, afirma que su padre está enganchado a los vídeos de chinos "pequeños que se graban como pegándose. Van mejorando la técnica con el paso del tiempo. Mi padre se ríe cada vez que lo ve y no para de mandarme cada actualización. Las peleas son completamente inocentes. Pero se meten unos mamporros que no veas".

Inmediatamente después, Raquel relata que su marido es mecánico. Cuando se van a dormir, le pone en la televisión accidentes de coche y camión. "Imaginaos cuando voy por la carretera y me dicen que adelante un camión. Porque es que veo de todo. Ya estoy acostumbrada, pero voy pensando que no pase nada".

Amparo es la siguiente 'Fósfora' en contarnos su historia. Dice que, desde la pandemia, en el monasterio para el que trabaja en Valencia tienen "un canal de Youtube. Decidimos ir grabando las recetas. Tenemos 380.000 seguidores. Grabamos con un móvil y la verdad que nos ha ayudado un poquito para salir del pozo". Esta decisión, por tanto, les ha ayudado y de forma positiva. Porque cuentan con una gran comunidad de usuarios que siguen todas las recetas que suben.

Milagros está viendo vídeos sobre el estoicismo. Lo que es la filosofía griega. Se pone uno o dos vídeos y se viene arriba. Añade que le gusta mucho el canal llamado "El poder del silencio. Dicen verdades como un templo".

Seguimos en el 900.50.60.06 hablando con Raúl. Este oyente nos llama para contarnos que sigue a un italiano en Youtube que se mete por los barrios más peligrosos. Se encuentra en situaciones de riesgo y lo que le gusta "es que cuenta la historia a la que va y te metes dentro de lo que pasa. Es bastante interesante y cada vez que sube alguna cosa nueva lo sigo".

José Manuel es muy aficionado al mundo del motor. Y, en Youtube, pues ve contenido relacionado con ello. Es su gran pasión.

La siguiente 'Fósfora', llamada Toñi, dice que está su marido enganchado al Youtube. Y no ve otra cosa. Le ha dado, en concreto, a ver "a chinos que dan masajes y guantazos por todas partes. A los que se van a restaurantes y nada más que comen y comen. La gracia que tiene que hacer eso. Yo por la noche paso y me quedo viendo la tele hasta que se duerma. Me tiene aburrida".

Por último, recogemos el testimonio de María José. Afirma que sigue a un artista a través de Youtube. Es un loro "que te alegra el día. Es muy gracioso. Habla igual que su dueña. A mí me encanta. Me relaja, me río un montón".