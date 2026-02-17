Nuria, enfermera militar: "En mi primer viaje di la vuelta al mundo; he sido la primera mujer oficial embarcada en el Juan Sebastián Elcano"

En Herrera en COPE, con Alberto Herrera, se ha lanzado un reto a los oyentes más fieles del programa: convertirse en productores de cine con un presupuesto imaginario. La respuesta ha sido un torrente de creatividad con guiones que abarcan desde biopics de grandes figuras españolas hasta comedias surrealistas, demostrando el talento oculto de los oyentes.

Entre todas las propuestas, ha destacado la de Nuria, una oyente con una historia personal única. "He sido la primera mujer oficial embarcada en el Juan Sebastián de Elcano", ha revelado, presentándose como capitana y enfermera militar. Su idea es llevar a la gran pantalla la primera vuelta al mundo, pero con un enfoque diferente. En lugar de centrarse solo en los hechos históricos, su película exploraría "la vida de la gente a bordo, que era impresionante".

Nuria ha relatado cómo se mantenían las tradiciones a bordo durante los casi nueve meses de travesía, como celebrar la Navidad en pantalón corto al cruzar el Ecuador. Ha descrito un momento de especial emoción durante la Semana Santa, con una procesión nocturna por la cubierta. "No te puedes imaginar lo que es por la noche, llevamos un sacerdote a bordo, un capellán militar. Hacer una procesión por toda la cubierta del barco, llevando la cruz de Cristo, y de repente que de un palo [...] un pie se arrancara con una saeta, que se te ponían los pelos de punta".

Un atraco 'imposible' y muy divertido

El humor y el surrealismo han llegado de la mano de otra oyente, María José, enfermera de profesión. Su argumento nació de una conversación con un grupo de amigos con discapacidad. "¿Os imagináis que nosotros nos pusiéramos a robar un banco?", se le ocurrió decir.

A partir de ahí, desarrolló la trama de una comedia donde los atracadores necesitarían ayuda hasta para los detalles más básicos del golpe, como pedirle al empleado de la ventanilla: "¿le importa asomarse y ponerme la media en la cara?". La idea fue calificada por el presentador como "bestial" y comparada con el éxito de Campeones o la serie argentina División Palermo.

Biografías de grandes personajes españoles

Las biografías de grandes figuras también han tenido un lugar destacado. José Luis ha propuesto una película sobre Amancio Ortega, siguiendo su trayectoria desde sus inicios fabricando batas en Galicia hasta convertirse en un "referente a nivel mundial de la moda".

Por su parte, el colaborador Goyo Jiménez ha sugerido dos ideas: una sobre Rafael Guastavino, "el arquitecto de Nueva York", y otra al estilo de Midnight in Paris pero en Madrid, para relatar la vida de la Generación del 27 en la residencia de estudiantes. Tampoco ha faltado una propuesta para contar la vida del boxeador Poli Díaz, descrito como "nuestro Toro Salvaje".

La creatividad de los 'fósforos' ha dado para mucho más.

Han surgido ideas como una película sobre la amistad entre Carole King y James Taylor, propuesta por María José; un documental sobre los artistas callejeros, idea de Paul; o una película costumbrista sobre "la Mancha profunda", imaginada por Donny. Juan, por su parte, ha propuesto una película sobre la expedición Balmis, que llevó la vacuna de la viruela a América, aunque el equipo del programa le ha recordado que ya existe una película de 2016 sobre el tema, 22 ángeles.