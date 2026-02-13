Alejandro, fabricante de uniformes militares: "Los de la princesa Leonor los hacemos nosotros, nos vino muy bien, fue una campaña maravillosa"

Alejandro es un "ponedor de calles", como se conoce a los oyentes del programa Poniendo las Calles de COPE, que cada madrugada escuchan a Carlos Moreno 'El Pulpo'. En una de sus intervenciones en el programa, ha desvelado que dirige una de las pocas empresas españolas que se dedican a la confección de vestuario para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con una particularidad que ha enorgullecido al presentador: los uniformes de la princesa Leonor los fabrican ellos.

Una campaña publicitaria inesperada

El fabricante ha explicado que su empresa es proveedora habitual de la Armada, la Guardia Civil y el Ejército. "Entre una de las cosas que hacemos es el vestuario de diario de la armada, los trajes blancos, los trajes azules", ha detallado. La conexión con la Casa Real llegó de forma inesperada pero muy celebrada: "a nosotros nos ha venido muy bien, porque la infanta el año anterior salió mucho en prensa, y la uniformidad de diario que llevaba la hacemos nosotros. Entonces, fue una campaña maravillosa la que tuvimos".

Fue una campaña maravillosa la que tuvimos"

Europa Press Canarias / Europa Press La Princesa Leonor llega con el resto de guardiamarinas a Las Palmas de Gran Canaria, en el buque escuela de La Armada ‘Juan Sebastián Elcano’

Producción 'made in Spain' desde Cádiz

La compañía de Alejandro es una de las pocas que todavía apuesta por la fabricación en España. "Somos de las pocas empresas que todavía apostamos por la confección nacional, y fabricamos en San Fernando, Cádiz", ha afirmado con orgullo. Esta localización es especialmente simbólica, dada la profunda vinculación de la localidad gaditana con la Armada Española. Desde allí confeccionan todo tipo de material técnico, desde gorras bordadas con las siluetas de los buques, como la del buque escuela Juan Sebastián Elcano, hasta la protección balística para infantes de marina o monos de rescate para la Guardia Civil.

Somos de las pocas empresas que todavía apostamos por la confección nacional"

La revelación ha provocado el entusiasmo de Carlos Moreno 'El Pulpo', quien ha confesado su admiración por la ropa técnica y militar. "No me puede gustar más", ha asegurado. El presentador, que además ostenta el cargo de embajador del ejército, ha celebrado la noticia: "Me hace mucha ilusión que que además seas tú un un ponedor de calles, donde además admiramos y reconocemos tanto el el trabajo de la guardia civil, de los policías nacionales, de los locales, de, por supuesto, los militares".

FRANCISCO GOMEZ / CASA S.M EL REY La Princesa Leonor asiste al regreso de la orquesta del Teatro Real al Carnegie Hall de Nueva York

De Sevilla a Ceuta por trabajo

Alejandro ha intervenido en el programa mientras viajaba de Sevilla a Ceuta para una reunión de trabajo con la policía local. Lo más curioso de su viaje era el medio de transporte: el helicóptero. El fabricante ha explicado que es una opción muy práctica para ir a la ciudad autónoma. "En vez de estar tres cuartos de hora en un ferry, que puede haber olas y mala mar, el helicóptero son apenas 10 minutos", una travesía mucho más cómoda que la que en un futuro podría realizar la princesa Leonor a bordo del Juan Sebastián Elcano. Según ha comentado, el precio es "muy asumible", ya que "ida y vuelta son apenas 100 euros".