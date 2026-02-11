"Pedro Sánchez ha llamado ultraderechista a Iker Jiménez, ¿no es un ataque un poco gratuito?"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha generado una notable polémica durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados al comparar al Partido Popular con el comunicador Iker Jiménez. La referencia tuvo lugar en el marco del debate sobre el accidente ferroviario de Adamuz, y ha sido analizada en el programa 'La Linterna' de COPE, donde el director, Ángel Expósito, ha calificado la mención como un "ataque un poco gratuito".

Sánchez se defiende y ataca a la oposición

Durante su intervención, Sánchez ha acusado a la oposición de difundir bulos sobre la tragedia. "Replicaron y reprodujeron los mismos bulos que hizo la ultraderecha durante esas horas tan aciadas", ha afirmado el presidente, para después añadir: "Dan lecciones de democracia, pero en realidad operan con el mismo registro que Iker Jiménez". Sánchez ha lamentado que, aunque "es muy triste", el comunicador "tiene audiencia".

La reacción no se ha hecho esperar en el estudio de 'La Linterna'. "Le ha llamado ultraderechista, es un ataque un poco gratuito", ha señalado Expósito. Otros colaboradores del programa han coincidido en que el presidente estaba "desatado" y que la última parte de la sesión de control "ha sido tremenda", sugiriendo que a Sánchez "se le ha ido un poco de las manos".

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

El accidente de Adamuz como telón de fondo

El tenso debate parlamentario se producía tres semanas después del accidente de Adamuz, que se saldó con 46 muertos. En su comparecencia, Sánchez ha defendido que el sistema ferroviario español es "uno de los mejores del mundo", aunque ha admitido que "no es perfecto". Según el presidente, las "incidencias que se producen todos los días son inevitables" en un sistema complejo.

Su gobierno se sentará en el banquillo también por esto"

Por su parte, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de "negligencia continuada" y de haber jugado "a la ruleta rusa con la seguridad de los viajeros". Feijóo ha advertido con contundencia que, por esta gestión, "su gobierno se sentará en el banquillo también por esto", en referencia a un caos ferroviario que considera un "estandarte" del Ejecutivo.

Desde los micrófonos de COPE, el periodista Jorge Bustos ha calificado de "lamentable" la actitud de Sánchez por "escurrir el bulto una y otra vez" y no asumir "la responsabilidad que tiene su gobierno". Bustos ha augurado que este episodio anuncia que "el final de la legislatura va a ser un crescendo de polarización hasta volver la política perfectamente irrespirable".

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Críticas a la estrategia de comunicación

Los analistas también han puesto el foco en la estrategia de comunicación del presidente. Se ha destacado la "especialidad del presidente" de utilizar a los medios según su conveniencia, citando como ejemplo que en la misma sesión ha usado una exclusiva de El Confidencial sobre el asesor de Abascal para "atizar al rival". En ese caso, se ha señalado, el medio no era considerado parte de la "bulosfera o fachosfera" porque "le venía bien".

Finalmente, ha habido críticas a la propia organización de la comparecencia. Varios analistas han lamentado que la tragedia, con 46 víctimas, no haya sido objeto de un pleno monográfico, sino que se incluyera en una sesión para informar sobre la agenda internacional del presidente. Consideran que las víctimas "se merecían un pleno" exclusivo y que la comparecencia se ha distanciado demasiado en el tiempo del accidente.