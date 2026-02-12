Carlos Soler revela el secreto de la nueva Real Sociedad: "A veces, un cambio de entrenador y de dinámica lo cambia todo"

Carlos Soler ha sido el último invitado en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño, donde ha analizado el espectacular momento de forma que atraviesa la Real Sociedad. El futbolista, que dio un pase magistral en la jugada del gol de Turrientes, se ha mostrado "muy contento" por la racha del equipo. "Disfrutamos mucho en el campo, estamos con una confianza muy muy grande y creo que se nota", ha afirmado justo después de ganarle al Athletic Club en San Mamés en el partido correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

Un vestuario de nivel y un nuevo rumbo

Para Soler, una de las claves es la calidad del vestuario: "Creo que tenemos una plantilla muy buena, muy buenos jugadores, lo tenemos desde principio de temporada". Sin embargo, también reconoce que un "cambio de de entrenador, de dinámica, pues, lo cambia todo" y ha sido fundamental para alcanzar la "racha espectacular" que vive el conjunto donostiarra.

La figura del entrenador

Preguntado por su técnico, Soler lo describe como alguien que habla mucho con el futbolista y está muy pendiente. "Es muy cercano", ha asegurado, confirmando que la comunicación principal con él es en inglés. Aunque el técnico tiene sus "pequeñas normas", Soler lo ha definido como una "muy muy buena persona" y un "grandísimo entrenador", destacando la buena sintonía que hay en la plantilla.

Próximo reto: el Bernabéu

Sobre la polémica del derbi liguero, el centrocampista considera que fue "injusto" lo que sucedió. De cara al duelo en el Bernabéu frente al Real Madrid, ha restado importancia al cansancio acumulado y ha señalado que jugar partidos seguidos es positivo: "Jugar cada 3, 4 días, es es muy bonito y es lo que queremos para esta temporada, para la que viene y para todas las demás".

Finalmente, en un tono más distendido, Carlos Soler ha hablado de su adaptación a San Sebastián, confesando que al principio, cuando vivía en un hotel, salía más a cenar. Ha admitido entre risas que todavía no ha probado restaurantes como Arzak, pero sí ha visitado Rekondo, del que ha destacado su famoso "arroz con almejas".