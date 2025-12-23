Las pensiones en 2026 las financiarán los trabajadores que cobren por encima de este salario: "Sólo por el MEI la Seguridad Social ingresará 5.298 millones de euros"

En el programa 'Herrera en COPE', la periodista Pilar García de la Granja ha analizado en la sección 'Economía de bolsillo' junto a Jorge Bustos las últimas previsiones de ingresos de la Seguridad Social. La recaudación se ha disparado de cara al próximo año gracias, fundamentalmente, a las aportaciones de las rentas más altas, que serán clave para el pago de las pensiones.

Nuevas cotizaciones para los sueldos altos

El foco principal de este incremento recaudatorio se centra en los sueldos más altos, concretamente aquellos que superan los 62.000 euros brutos al año. Según ha explicado De la Granja, el ministerio prevé ingresar 547 millones de euros en 2026 solo por la nueva cotización de solidaridad, lo que supone un 42% más que hace un año.

A esta cifra se suman los ingresos procedentes del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que entró en vigor en 2023. Para el próximo ejercicio, se espera que este impuesto aporte 298,005 millones de euros, "un 20 por 100 más que en el año 25, y un 93 por 100 más que lo recaudado en su primer año de aplicación", detalló la experta en economía.

Tú no pagas para pagar tu pensión futura, eso es cosa de los jóvenes, sino para las pensiones actuales" Pilar García de la Granja Experta económica

Un sistema todavía deficitario

En conjunto, la subida de las cotizaciones sociales y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional sumarán 865,005 millones de euros para las arcas públicas, un 22% más que este año. Sin embargo, este aumento no es suficiente para cubrir el gasto actual. Pilar García de la Granja recordó que el sistema de pensiones español es de reparto, no de capitalización: "tú no pagas para pagar tu pensión futura, eso es cosa de los jóvenes, sino para las pensiones actuales".

De hecho, se ha confirmado que este año 2025 el déficit de la Seguridad Social asciende a 40.000 millones de euros. Este desajuste, según se comentó en el espacio radiofónico, "se cubre con el resto de impuestos".

Previsiones del Ejecutivo para 2026

Pese a las cifras de recaudación por las nuevas vías, la periodista informó de que, en total, "la Seguridad Social estima que va a ingresar unos 800.189.000 de euros". La expectativa del Ejecutivo es recaudar un 7% más que en este año 2025 e incrementar la participación de las cotizaciones en el Producto Interior Bruto (PIB) dos décimas, hasta alcanzar el 10,8% del PIB.

Finalmente, Jorge Bustos concluyó la sección señalando que el futuro de las pensiones sigue siendo "el gran melón que nadie quiere abrir en este país", un problema estructural que, en su opinión, se aplaza hasta que "se abra de mala manera".