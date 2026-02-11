"Las cancelaciones, especialmente para Semana Santa, se multiplican en Andalucía tras Adamuz, se están generando más dudas cuando nos dicen 10 días más"

Casi un mes después del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), la confusión sobre la reapertura de la línea de alta velocidad con Andalucía es máxima. Esta situación ha sido analizada en el programa 'La Linterna' de COPE, donde el presidente de la Asociación Profesional de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVA PRO), Juan Cubo, ha detallado el grave perjuicio que la incertidumbre está causando en el sector.

Un goteo de cancelaciones

Juan Cubo ha comenzado su intervención mostrando sus condolencias a los familiares de las víctimas del accidente. A continuación, ha cifrado en un 8% las cancelaciones que se produjeron durante la semana del siniestro, un dato que, aunque relevante, se enmarca en la temporada baja. Sin embargo, el verdadero problema ha surgido con la ralentización de las reservas a futuro.

Los meses de enero y febrero son cruciales para asegurar las reservas de los próximos meses, especialmente las de Semana Santa. La incertidumbre inicial provocó un parón total que se revirtió brevemente cuando se anunció una reapertura en diez días. Sin embargo, el incumplimiento de ese plazo ha agravado la situación.

Si nos dicen 10 días y en 10 días no nos abren, se multiplican las dudas"

El presidente de AVVA PRO subraya que el efecto ha sido el contrario al deseado. "Ahora el parón está siendo más fuerte, porque además generamos más dudas todavía, porque si nos dicen 10 días y en 10 días no nos abren, se multiplican las dudas", ha explicado. Cubo ha detallado que el perfil del turista afectado en estas fechas es eminentemente nacional, que utiliza la alta velocidad desde la capital para sus desplazamientos.

La 'marca España', en jaque

La preocupación va más allá de las cifras de ocupación. Javier González, presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga, ha expresado su inquietud por "la imagen que se pueda proyectar, no ya de la provincia de Málaga, sino de España". Este temor se ve respaldado por un estudio del BBVA que constata un descenso del gasto presencial en provincias como Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla.

González considera que los problemas actuales no son una casualidad. "Aquí hay un problema, eso está teniendo, lógicamente, un efecto ya económico en toda la actividad productiva de Andalucía", ha sentenciado, refiriéndose a los retrasos constantes y la incertidumbre generalizada en el servicio.

Por su parte, Juan Cubo opina que la situación daña los pilares de la oferta turística española. "En Andalucía, en España, vendemos seguridad, vendemos tranquilidad, vendemos calidad, vendemos clima, y, bueno, esa es uno de los componentes esenciales", ha afirmado.

Se perjudica la marca España"

Cubo cree que, con esta crisis, "por supuesto que desde mi punto de vista se perjudica la marca España" y ha confiado en que se implementen medidas inmediatas para restablecer la confianza. La polémica sobre la fiabilidad del servicio llega en un momento en que el Gobierno afirma que el sistema ferroviario español es de los mejores del mundo, una visión que ha generado controversia entre los expertos.

Una conexión vital

La dependencia de la alta velocidad es enorme, ya que la comodidad y rapidez del tren han hecho que se reduzcan otras alternativas de transporte como el aéreo. Mientras tanto, Renfe se ha visto obligada a ampliar su plan alternativo de transporte ante la falta de una fecha de apertura. Cubo ha insistido en que la conexión es "crucial", no solo para los alojamientos, sino para toda la cadena de valor que vive del visitante, incluyendo "restaurantes" o "taxis", porque "todo se ralentiza, todo se para".