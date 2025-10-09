Juan, de Tenerife: "Es el primer vehículo de ese tipo que viene con inyección metálica y frenos hidráulicos de disco. Es de 2006. Para no discutir, la estoy vendiendo en 6.000"

Es el momento de charlar con nuestros queridos 'Fósforos'. En el 900.50.60.06, hablan sobre cosas que están intentando vender y nadie les compra. Atentos, porque los testimonios no tienen desperdicio. Mercedes es la primera oyente que relata su caso. En concreto, explica que tiene "una cama de madera de castaño que la he desmontado porque quiero dejar espacio. Quiero vender el cabecero y el pie de cama. Pueden hacer dos camas, o una. Me las imagino pintadas preciosas. Y para completar los dormitorios, un espejo de la misma manera, precioso".

Lo pone en Wallapop y "ni por 30 euros lo quieren. Nadie quiere venir a recogerlo". Santiago, por otro lado, cuenta que toca en tres grupos. Y jamás se pone nervioso. Pero, ahora, lo está. Más allá de eso, dice que tiene una mesa de forja "que viene muy bien para las cenas entre amigos. Me costó 200 euros y la estoy vendiendo por 170. Está muy bien. La mesa es de cristal, muy buena. Lo he bajado bastante y lo he vuelto a subir, para que se vea que hay movimiento".

Juan, desde Tenerife, quiere vender una Harley. Lo lleva intentando 2 años. La moto "tiene solamente 16.500 kilómetros. Es la primera moto de ese tipo que viene con inyección metálica. Frenos hidráulicos de disco. Es de 2006. Para no discutir, la estoy vendiendo en 6.000".

Mari Carmen es la siguiente 'Fósfora' en relatar su caso: "Yo quiero vender una pecera que la tengo ya en el garaje unos años y no consigo venderla. Pero nada, ahí sigue. Tiene todos los accesorios. Filtros, dispensadores automáticos y tiene de todo. Es una pedazo pecera".

"ME LLAMÓ EL DUEÑO A LOS 5 MINUTOS Y ME DIJO QUE la impresora no funcionaba"

Posteriormente, charlamos con Íñigo. Dice que tenía una "impresora que funcionaba perfectamente. La tenía puesto en Wallapop por 20-25 euros. Una miseria. La tenía puesta en el anuncio y cada x meses me caducaba. La sorpresa es que, hace una semana, la vendí. Me llamó el dueño a los 5 minutos y me dijo que no funcionaba. Y ahí está. Le tuve que hacer el bizum de vuelta".

Alamy Stock Photo Manos sosteniendo un dispositivo móvil inteligente con el logotipo de la aplicación Wallapop de la empresa en la pantalla

Rubén ha sido generoso contando lo que quiere vender. Él tiene "un carruaje de caballos de 1858 y completamente restaurado en el 2000. Es de madera, con techo y lo vendo por 15000 euros".

Por último, nos llama Javier. El oyente cuenta que desea vender "por herencia de mi bisabuelo, tengo en casa una pistola del siglo XIX. Y la verdad que me encantaría venderla, pero, ¿cómo vas a vender una pistola? No tengo licencia, ni permiso de armas, ni nada".