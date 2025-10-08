Eugenio: "No puedo dormir con el pijama bien colocado. Tiene que ser del revés y hay una explicación; mucha gente lo ha probado y me dicen que es mucho mejor"

En el 900.50.60.06, teléfono para que nos llamen nuestros queridos 'Fósforos', les proponemos (en este caso) que nos relaten qué manías tienen. ¿Son particulares? ¿Ejecutan esas manías desde hace tiempo? La primera oyente, llamada Ana, explica que tenía una manía a la hora de tender la ropa. Con las pinzas. El modo en el que las tiende. "Antes tenía pinzas de varios tamaños y colores. Ni miraba la cesta. Hasta que ponía pegas. Y, al final, decía: 'la que salga, la ponía'. Y esto me causaba mucho estrés. Por eso, he tirado todas las pinzas. Y las he comprado todas iguales. Era una lucha contra mí misma".

Inmediatamente después, charlamos con Mari Carmen. Le pasa algo muy raro. Lleva un tiempo que ha pensado que, cuando llega la noche, "me es obligatorio salir a la terraza del balcón y hablo con una estrella. Le doy las buenas noches. Y me voy a la cama y me duermo. El problema está en que, cuando no lo hago, no me duermo. Tengo que salir otra vez y le hablo. Y cuando el cielo está negro, miro y digo: 'estrellita, ¿dónde estás?'. Y aparece".

Eugenio tiene una manía. No puede dormir con el pijama bien colocado. Tiene que ser del revés y tiene una explicación porque "las costuras, si te lo pones del revés, no lo notas. Está suavecito. Me he comprado mil. Además, la gente que se lo he dicho me dicen: 'sí que es verdad, es mucho mejor'".

Alamy Stock Photo Imagen de recurso

Milagros, por otro lado, nos cuenta que se considera muy viva en el sentido de que se "desmaquilla por las noches. Pero, después, me vuelvo a hacer un pequeño maquillaje.... me pongo una eyeliner en el ojo y vaselina en labios. Porque yo pienso: ¿y si alguien me despierta y necesita algo?".

La siguiente 'Fósfora' se llama Esther y no tolera una manía de su marido. Por la noche, enciende la luz y "él por detrás me va apagando la luz. Y yo le digo: 'pero que yo no veo'. Y así todo el rato".

Custodio llama desde Lucena (Córdoba) y tiene dos manías. Una es a la hora de dormir y otra con la comida. Él, si se come el arroz, no puede dejar un solo grano en el plato. Con las demás comidas le da exactamente igual. Sobre dormir, es con los calcetines. "Si quiero no dormirme, me dejo los calcetines puestos. Tengo que dormir sin calcetines".

Por último, Sebastián dice que si le ponen una suma de 3 cifras... es capaz de hacerla. Y rápido.

La técnica infalible que utiliza un oyente de Carlos Herrera para dormir del tirón: "Necesito..."

Hace un tiempo, nuestros 'Fósforos' nos daban algún que otro truco para dormir rápido y del tirón.

Pedro es el primer oyente que nos responde a esta cuestión. Antes que nada, ha querido reivindicar que el inventor de los tapones de los oídos merece un Nobel. Necesita dormir con tapones. "Tengo cinco o seis tapones. Mi mujer ronca mucho y, desde que lo descubrí, el sonido se queda en 0,0", relata en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Su mujer tiene un sueño tan profundo que "no le molestan mis ronquidos. Pero yo, al tener el sueño ligero, tengo que tener 5 o 6 pares de tapones porque no duermo. Cuando me voy de viaje, lo primero que echo en la maleta son los tapones".