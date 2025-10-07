Isabel, trabajadora en una residencia de ancianos: "Mi consejo es que os pongáis unos guantes porque parecía mamá Pitufo con las manos azules"

Queremos que nuestros 'Fósforos', en esta ocasión, nos hablen en el 900.50.60.06 sobre trucos caseros que aplican en su día a día. Daniel es el primer oyente que nos llama desde Granada. Tiene un truco para picar la cebolla y no sufrir. Es muy sencillo.

Dice que, simplemente, "con cortar la cebolla, mojar el cuchillo, mojar la cebolla, y el agua hace de película y así no lagrimeas". Así, sumergiendo el cuchillo y la cebolla antes de cortar la cebolla.. "no lloras, es así de fácil". María José Navarro ha bromeado diciendo que le gusta "sufrir en la cocina". Por eso, no aplica ningún truco.

cebolla

Por otro lado, Mercedes tiene un truco muy simple para la cebolla. "Me muerdo la punta de la lengua mientras estoy picándola. Veréis como no os lloran los ojos. Simplemente eso".

"cuando te pones en el tercer y cuarto dedo, se quita el dolor para los tacones"

Sebastián es un 'Fósforo' que hace esto para luchar contra la tos.

Explica que "te pones media cebolla en la almohada y duermes toda la noche. Aunque eche peste. Es radical. Increíble". Siguen nuestros queridos oyentes respondiendo al tema del día. Como Isabel. Dice que trabaja en una residencia "y llevaba en el pijama de trabajo un bolígrafo. Se me reventó. Todo el bolsillo lleno de tinta. Creía que lo tenía que tirar. Cogí un bote de gel hidroalcohólico y se fue, ni rastro. Mi consejo es que os pongáis unos guantes porque parecía mamá Pitufo con las manos azules".

Imagen de Eduardo Saint Jean en Pixabay Imagen de archivo de un Boli BIC

Rocío, cuando limpia la plata, lo hace con dentífrico. Y le funciona muy bien. Por último, recogemos el testimonio de Ana. Esta 'Fósfora' explica que "cuando te pones en el tercer y cuarto dedo una tirita que los una se quita el dolor para los tacones".

MÁS REMEDIOS CASEROS

Beatriz, en otra 'hora de los Fósforos', contó el remedio que emplea para quitar el hipo casi instantáneamente. Lo elabora con productos que tienes en tu despensa.

En concreto, explicó que se tomaba "una cucharadita de azúcar con vinagre y es mano de santo. Yo primero hecho el azúcar en la cuchara y después el vinagre. No sé si es por lo repugnante que es, pero se me quita".