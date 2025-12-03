María Ángeles: "Exterminaría la moda de los tatuajes. No lo soporto. En mayores, más. Son pasas pintadas"

El programa Herrera en COPE, en su sección 'La Hora de los Fósforos', ha abierto el debate sobre esas modas que la gente no soporta. Durante el espacio radiofónico, colaboradores y oyentes han compartido su rechazo por tendencias como los pantalones caídos que dejan ver la ropa interior, las prendas 'oversize' o los pantalones rotos, generando un vivo debate sobre los gustos actuales.

Sin embargo, uno de los testimonios más contundentes ha sido el de María Ángeles, una oyente que ha expresado su total rechazo a los tatuajes. Para ella, esta moda arruina la piel: "En mayores, mal, porque son pasas pintadas. Pero es que, joven, tampoco me gustan nada". La oyente ha lamentado que los jóvenes "matan" su piel con "borrones", explicando que en verano, incluso a un metro de distancia, "parecen un borrón".

Las redes sociales, especialmente Instagram y TikTok, se han convertido en el principal escaparate para los tatuadores.

Su aversión es tal que ha llegado a afirmar que sería un requisito indispensable para ella. "[Yo sería un requisito imprescindible para tener pareja que no tuviera tatuajes]", ha sentenciado, pidiendo que las ‘influencers’ o cualquier figura pública comiencen a promover el fin de esta moda. Su deseo es claro: "Que empezaran a decir que el tatuaje es horrible y que no se tatuara nadie más".

Otras modas 'insoportables'

Más allá de los tatuajes, otros oyentes han manifestado su hartazgo con diferentes modas. Paco ha criticado los pantalones medio caídos con "los calzoncillos por fuera", que suelen ser de "marca buena y llamativos". Por su parte, Marisa ha cargado contra los pantalones deportivos que ha bautizado como "culi pompis", mientras que Loli ha confesado que odia ver a la gente haciendo deporte con "los calcetines por la pantorrilla".

La lista de tendencias criticadas también ha incluido los anillos en los hombres, mencionados por el oyente Miguel, los pantalones rotos que María lamenta tener que comprarle a su hija a un precio "triple", o la moda del ‘brunch’, calificada como "una estafa tan aceptada". El debate ha reflejado cómo las tendencias, desde la ropa hasta las costumbres sociales, generan opiniones muy encontradas entre el público.

Un debate recurrente: la moda que incomoda

Este vivo intercambio de opiniones no es una novedad en el programa. Hace un tiempo, los 'Fósforos' ya abordaron el espinoso asunto de las modas de vestimenta, aunque desde una perspectiva diferente: no se trataba de las tendencias que uno odia personalmente, sino de aquellas que lucen seres queridos o amigos y que provocan vergüenza ajena. Una conexión temática que demuestra cómo la ropa sigue siendo un potente generador de debate.

En aquella ocasión, una oyente llamada Begoña, profesora de universidad, relató su malestar al ver a los alumnos llegar a clase en chanclas y camisetas de tirantes. El propio presentador, Alberto Herrera, reflexionó sobre cómo en la moda "vale todo" y confesó haberle hecho pasar "algún que otro calvario" a su madre con sus propias elecciones estéticas. Otro testimonio fue el de Rodrigo, quien explicó cómo su padre le llegó a criticar unos pantalones que llevaba puestos durante una visita a Talavera de la Reina.