Estas son las ofertas más atractivas que han cazado nuestros 'fósforos' por el Black Friday: "Me ahorro entre 60 y 100 euros"

Cerramos la semana con nuestros queridos 'fósforos'. En este caso, charlamos con ellos sobre el Black Friday. ¿Ha esperado durante un tiempo para comprarse algo? ¿Ha encontrado un descuento interesante?

Marisol es la primera 'fósfora' que, desde Galicia, nos cuenta que lleva un año allí. Ella es de Argentina y se enamoró de esta autonomía tan bonita.

Después, ha dicho que quiere comprar "un dron, pero me está entrando el gusanillo de comprar el objeto este para bajar la papada. Y yo tengo. No soy un pelícano. Pero tengo". El dron, para ser más exactos, lo quiere "para grabar las playas de aquí y grabo unos vídeos preciosos con mis familiares que están en Argentina".

Black Friday

Inmediatamente después, David (de Toledo) relata que ya se ha preparado para el verano "y para ir adelantando en tiempo. Me he comprado una tabla de paddle surf con todos los extras que venían. Me he ahorrado entre 60 y 100 euros".

Ramón es otro oyente que ha cogido, por el Black Friday, una "nevera americana de dos puertas. Valía 1.700 y la he comprado por 900". Llevan su mujer y él "todo el fin de semana a ver por dónde va a entrar la nevera. Porque es muy grande".

"ME HE COMPRADO UN TELEVISOR QUE HA PASADO DE 179 A 145 EUROS"

Se suceden las llamadas. Como la de Antonio, que desde Badajoz, nos asegura que tiene dos televisores. Una en casa y otra en el campo. "Mi hijo me dijo que la televisión que quería valía 1.300 y me va a salir por 599. Una gran oferta".

José Luis asegura que "había comprado hace 3-4 semanas un coche de radiocontrol en 130 euros y cuando amigo se lo ha querido comprar. El precio ponía 150. Y con otro coche igual".

Por último, otro 'fósforo' dice que ha comprado "un televisor de 179 y lo hemos comprado por 145".