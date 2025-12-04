Soraya Toro, tanatopractora: "Lo de los trajes en el entierro va por comunidades autónomas; hay regiones donde el amortajamiento es habitual, se destila mucho en Madrid"

La tanatopractora Soraya Toro ha explicado en la sección 'Un café con Alberto Herrera' del programa 'Herrera en COPE' las notables diferencias que existen en España a la hora de preparar a los fallecidos para su último adiós. Según la experta, las costumbres funerarias varían significativamente entre las distintas comunidades autónomas, reflejando tradiciones y percepciones culturales muy diversas.

Diferencias entre autonomías: amortajamiento o traje de gala

Toro, que es andaluza, ha destacado que en su tierra lo habitual es engalanar al fallecido con sus mejores prendas. "Para nosotros, el funeral también es un último acto social", ha señalado, por lo que se viste a la persona con "su mejor traje o su mejor vestido".

Sin embargo, ha relatado que al llegar a Madrid descubrió una costumbre muy diferente y mucho más extendida: el amortajamiento. Esta práctica, que consiste en envolver al difunto en telas, "evoca más pulcritud y pureza en ese último momento". Generalmente se usan telas blancas y permite presentar el cuerpo de una forma "absoluta y completamente aséptica", además de ayudar a ocultar traumatismos o posturas complicadas.

El objetivo: un recuerdo sereno

El trabajo de la tanatopraxia, según ha explicado Toro, busca evitar a los seres queridos una última imagen impactante. La muerte deja en el rostro signos de deshidratación, miedo o soledad que conforman la llamada "máscara de la muerte", un gesto que la familia no suele reconocer y que puede generar "un último mal recuerdo".

Nos ocupamos de que ese gesto que queda en el rostro sea sereno, se le vea en paz" Soraya Toro Tanatopractora

Por ello, los profesionales se encargan de acondicionar el cuerpo para que el rostro transmita paz y serenidad. "Nos ocupamos de que ese gesto que queda en el rostro sea sereno, se le vea en paz, que parezca que está tranquilo o tranquila, que duerme, y eso es mucho más beneficioso para el recuerdo de la persona", ha afirmado.

Un trabajo minucioso y humano

Soraya Toro ha definido la tanatopraxia como "una de las profesiones más bonitas que existen" por su dimensión humana. "Los que nos dedicamos al sector funerario para mí estamos hechos de otra pasta. Tenemos un tipo de empatía que sí es emocional, pero sobre todo es más racional", ha comentado.

El proceso comienza con la identificación y el análisis del cuerpo, que "habla" sobre las circunstancias del fallecimiento. Después, se aplican técnicas de higiene, conservación y, si es necesario, de reconstrucción con materiales como siliconas y masillas propias del maquillaje de efectos especiales. También se trabaja con la familia para respetar el peinado o la forma en que la persona solía arreglarse.

Finalmente, Toro ha abordado la importancia de no huir del dolor y de hablar sobre la muerte como un proceso natural. Ha defendido que los niños participen en las despedidas, explicando que negarles esa realidad puede generar traumas. "A cada edad hay una forma distinta de explicar la muerte", ha concluido, subrayando la importancia de afrontar el duelo para poder transitarlo.