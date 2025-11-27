Zarzalejos denuncia la "completa deslegitimación" del Gobierno y su "anomalía democrática"

El periodista José Antonio Zarzalejos ha analizado la situación del Ejecutivo en la sección 'Sexto sentido' del programa 'Herrera en COPE', conducido por Carlos Herrera. Zarzalejos ha sido tajante al afirmar que "la deslegitimación gubernamental es completa", dibujando un panorama crítico para la sostenibilidad del Gobierno de Sánchez.

Una anomalía democrática sin precedentes

Uno de los puntos clave de esta crisis es la ausencia de Presupuestos Generales del Estado. "No habrá presupuestos para el 26, hoy lo comprobaremos, como no los ha habido ni en el 24 ni en el 25", ha señalado Zarzalejos. Esta situación, que ha calificado de "anomalía democrática sin precedentes", ha generado alarma incluso en la Comisión de la Unión Europea.

Según el periodista, esta carencia "infringe las reglas fiscales de la unión y priva a los ciudadanos de la seguridad jurídica sobre el uso de sus impuestos". Un gobierno, ha añadido, "cuya legitimidad es parlamentaria en origen no puede continuar sin la legitimidad de ejercicio que solo la obtiene por la acreditación de su mayoría en el congreso".

La corrupción y la caja de Pandora

A la parálisis legislativa se suma lo que Zarzalejos ha descrito como "la corrupción rampante en el PSOE". La declaración de Aldama en la Audiencia Nacional y la vistilla de Ábalos y Koldo podrían, en su opinión, iniciar "una guerra entre Sánchez y sus antes hombres de confianza" que abriría una "caja de Pandora de revelaciones ética y judicialmente insoportables para el líder socialista".

El análisis también pone el foco en la investigación de los gastos en metálico en el partido entre 2017 y 2024, sobre los que la Fiscalía de la Audiencia Nacional "tiene serias dudas". Además, ha recordado que otro de los colaboradores de Sánchez, Antonio Hernando, "tendrá que declarar en febrero ante el juez en la causa de la Fontanera Leire".

España, sin ley de lobbies

Zarzalejos también ha destacado como un hecho "muy serio" que PP, VOX y Junts lograran paralizar la tramitación de la ley de grupos de interés. Ha subrayado la urgencia de "arrojar luz sobre los lobbies chiringos", mencionando los de Pepe Blanco, Iván Redondo y Francisco Salazar, así como sobre las "actividades subterráneas de Zapatero".

Organismos como el GRECO, la OCDE y la propia Unión Europea han urgido a España para que apruebe dicha norma. "Somos el único país de los 27 sin presupuestos y sin embridar el tráfico de influencias políticas", ha lamentado el periodista, concluyendo que la "foto finish" es la de un gobierno deslegitimado en una "deplorable situación".