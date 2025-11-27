Carolina: "Les voy a regalar a mis amigos unos botes de cristal pequeños y les he escrito con un boli 'Aire de Asturias'"

El programa 'Herrera en COPE' ha dedicado su sección 'La Hora de los Fósforos' a recopilar las ideas más originales y surrealistas para el amigo invisible. Entre todas las historias de los oyentes, ha destacado la de Carolina, que este fin de semana regalará a sus amigos aire de Asturias embotellado.

Ideas originales y 'low cost'

Carolina, que pasa la mitad del año en Asturias y ahora se encuentra en Madrid, ha explicado su peculiar idea. Ha preparado unos pequeños botes de cristal comprados en Madrid en los que ha escrito 'Aire de Asturias'. "He puesto aire de Asturias, y eso es lo que les voy a regalar", ha contado en antena.

He puesto aire de Asturias, y eso es lo que les voy a regalar" Carolina Fósfora

Otra oyente, Carmen, ha optado por el ingenio y el reciclaje. Al no saber qué regalar, buscó por casa y creó un 'kit de supervivencia' con una navaja de propaganda, dos bombones y una peladilla. La originalidad del detalle desató las risas entre sus amigos.

El regalo más surrealista ha sido, quizás, el que ha recibido Juan Carlos: un caracol. Según ha relatado, aunque le gustan, "sería lo último que te imaginarías que te iban a regalar", todo ello envuelto en un paquete como si de un regalo convencional se tratase.

Bromas pesadas y regalos reciclados

No todos los regalos generan el mismo entusiasmo. Sebas ha recordado cómo en su último año de instituto regaló un oso de peluche de un metro y medio a una compañera, pero él recibió a cambio una vaca de plástico y un sujetador de copas de pico para ridiculizarle.

Niño con oso de peluche

Julia ha compartido la curiosa tradición de su grupo de amigas: un amigo invisible llamado 'el encajetador', donde se regalan objetos que tienen por casa y no les gustan. Ella misma llegó a regalar un faisán disecado que había en casa de su suegra, mientras que a ella le tocó un puro de metro y medio de recuerdo de Canarias.

En el límite de la broma se encuentra la experiencia que ha contado Paqui. En una empresa donde trabajó, alguien regaló a una compañera con problemas de higiene un completo kit de aseo con estropajo, detergente y colonia. "Aquello ya más que broma fue mal gusto", ha sentenciado.

Aquello ya más que broma fue mal gusto" Paqui Fósfora

Nuevas modalidades del amigo invisible

La oyente María ha descrito una versión más competitiva del juego. En su grupo, los regalos se sacan de una bolsa negra y, cuando llega tu turno, puedes elegir entre coger un paquete nuevo o robar el regalo a alguien que ya lo ha abierto. Cada regalo puede ser robado un máximo de tres veces, lo que desata una divertida "guerra" por los mejores obsequios.