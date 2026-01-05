Santi Cañizares sentencia el posible debate de la portería en la selección española de cara a Mundial: "Es al que traería si llegase a un club sin portero y me dejaran fichar solo a uno"

El debate en la portería de la Selección Española ha llegado a seis meses vista para el Mundial de fútbol, y Santi Cañizares ha dejado una opinión contundente en los micrófonos de 'El Tertulión de Tiempo de Juego' de la Cadena COPE. A pesar de que no le gusta la discusión en esa demarcación, el exportero internacional ha señalado a su favorito sin ningún tipo de duda.

Cañizares ha recordado que "todos los equipos que han ganado cosas, nunca ha habido debate en la selección, en la portería", pero ha admitido que "inevitablemente lo hay". Ante la pregunta de Juanma Castaño, el colaborador ha sido claro y directo en su elección sobre quién debería ser el guardameta titular.

Un favorito por encima del resto

Preguntado por su preferido, Cañizares ha sentenciado: "Para mí, el mejor es Joan García". El exportero ha defendido su postura argumentando que, si bien valora la experiencia internacional de Unai Simón, sus condiciones preferidas las reúne el exportero del RCD Espanyol, hoy en las filas del Barcelona, por delante también de David Raya.

Si yo tuviera un club y no tuviera portero y tuviera dinero, me dijeran, ¿a quién quiere firmar? Yo firmo a Joan García" Santi Cañizares

La convicción de Cañizares en el joven portero es total, hasta el punto de llevarlo a un caso hipotético: "Si yo tuviera un club y no tuviera portero y tuviera dinero", ha comentado, "me dijeran, ¿a quién quiere firmar? ¿Puede firmar a los tres? Yo firmo a Joan García". Una declaración de intenciones que aviva la conversación sobre una de las posiciones más sensibles en el combinado nacional dirigido por Luis de la Fuente.