Fernando Morientes describe la realidad de Gonzalo, delantero del Real Madrid: "Se llama Gonzalo, pero si se llamara Gonzalovsky..."

La estelar actuación de Gonzalo, que ha firmado un 'hat-trick' en el último partido del Real Madrid, ha abierto un nuevo escenario para el cuerpo técnico de Xabi Alonso. El joven delantero, que tenía el difícil papel de sustituir a Kylian Mbappé, ha respondido con una noche mágica que ha generado un intenso debate en el programa 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE.

El análisis de Morientes

El exfutbolista y comentarista Fernando Morientes ha sido uno de los más entusiastas en valorar el rendimiento del canterano. Según Morientes, el chaval ha demostrado tener mucho gol, una gran colocación y olfato dentro del área y, además, una capacidad de trabajo y humildad que considera fundamental.

Morientes ha destacado la madurez del joven delantero, que no se rinde ante la competencia. El exariete ha elogiado que "no hace aspavientos, no se queja por no jugar" y espera su momento con profesionalidad, consciente de que está "rodeado de los mejores jugadores del mundo".

Un nuevo abanico de posibilidades

El 'hat-trick' de Gonzalo ha avivado un debate que ya circula entre los aficionados madridistas, como se ha comentado en 'Tiempo de Juego': la posibilidad de asentar al canterano como delantero centro y desplazar a Kylian Mbappé a la banda izquierda. Una decisión que, como se ha apuntado en el programa, no es sencilla de tomar para el cuerpo técnico.

Fernando Morientes ha insistido en que este rendimiento "abre una cantidad de posibilidades que hasta ahora parecían invisibles". El comentarista ha abogado por aprovechar los estados de forma de los jugadores. "Si Gonzalo está en un estado de forma, con su flechita hacia arriba, utilícelo", ha sentenciado, sugiriendo que esta situación es una grandísima noticia no solo para el jugador, sino también para Xabi Alonso y su equipo.