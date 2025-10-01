Fina (60), sobre su pareja: "A mí me gustan los hombres de mi edad o más jóvenes. Mi pareja tiene 17 años menos que yo. Llevamos 20 juntos y cada día nos llevamos mejor"

Motes cariñosos con su pareja. Con su mujer. Con su marido. Es el tema del día que le proponemos en el 900.50.60.06 para que nos llamen nuestros queridos 'Fósforos'. Javier es el primer oyente que cuenta que él, con su 'parienta', lleva un año. "Eso es de aquí del sur. Y a mí la parienta me llama Winnie The Pooh. Igual, ¿pero yo dónde tengo tanta pelo y estoy tan gordo? Será porque tengo un poco de barriga".

Fina dice que, en su caso, llama a su pareja 'tigre' o 'tigretín'. La 'Fósfora' dice que también le gustan los pasteles que se llaman igual. "A mí me gustan los hombres de mi edad o más jóvenes. Mi pareja tiene 17 años menos que yo. Llevamos 20 juntos y cada día nos llevamos mejor". Dice que "hay más viudas que viudos. Envejecemos menos. Yo me encuentro muy bien. Y reivindico mis 60 con mis medias y mis plataformas".

"MI MARIDO ME LLAMA BOMBONA Y NO ES POR BOMBÓN"

Inmediatamente después, charlamos con Belén. Su marido le llama 'bombona' y no es por bombón. Es cariñosamente. "Dependiendo del peso en el que maneja. Yo no le tengo manía", dice.

Tatiana tiene un mote clásico. 'Tati'. Cosa que a ella no le gusta si no tienen confianza. Más allá de eso, dice que no hay que ser agresiva con la gente. Por educación. Pero bueno, su marido le llama foca. Explica que suena fuerte. Sin embargo, tiene sentido. Ella estudió Ciencias del Mar. Lleva 36 años con su marido y, cuando empezaron a salir, le regaló un peluche de una foca. Lo fuerte es que "me tiene guardada en el teléfono como Foca. Iba con un amigo y, de repente, sale la llamada".

La foca

No pasa desapercibido el testimonio de Gabriel. Este 'Fósforo' relata que llama a su mujer 'Chumi'. Hay un término en la zona de Jaén de que "todo lo quieres chumetear. Es decir, cuando estoy probando algo y ya mi hija tiene la misma manía. Otro término es cagarreao, que me prueban la comida antes".

"mi mujer es igual QUE EL PERRO, QUE SE LLAMA BALÍN, POR ESO LE he puesto de APODO BALINA"

Llama al 900.50.60.06 otro oyente. Se llama Alberto. A su pareja la llama 'Tapircillo'. En referencia al tapir. Dice que "cuando bucea, se parece".

Gonzalo es de Écija. Tiene un perro Beagle que es muy listo. Se llama 'Balín'. El apodo de su mujer es 'Balina'. Todo está relacionado porque "es igual de espabilada que el perro".

Lucía sufre motes constantes de su marido. Ella lo llama 'Álvaros' por hacer especial el nombre. Es...la influencer ¡Lucía Pombo! Así, le llama de todas las formas que empiezan con Lu. "Le añado una S por ser cariñosa".

