Estos son los hobbys que tienen nuestros 'fósforos'

¿Qué cosas ha probado y se han convertido en el mayor hobby de su vida? Esta es la pregunta que hemos planteado a nuestros 'fósforos'. Francisco Javier ha querido contar cuál es su caso. "Siendo joven, no podía ver ni el deporte por televisión. Me cansaba. Pero me tocó el servicio militar en Jaca. Ahí me dijeron 'chaval, te vas a enterar'. Nunca había visto tanta montaña junta y, al final, se ha convertido en el hobby más importante de mi vida. Ahora, siempre que puedo, voy a hacer travesías".

El oyente explica que nació en Cataluña y cuenta que, habitualmente, hace travesías por un pueblo próximo a Sierra Nevada. Inmediatamente después, hemos charlado con Mauricio. Un argentino que lleva décadas en nuestro país. Este 'fósforo' indicó que, con 20 años, empezó con la carpintería por casualidad y acabó dedicándose a eso. Además, dice que la astronomía también le gusta muchísimo.