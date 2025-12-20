La opinión de Pedro Martín sobre la jugada que podía haber acabado con la expulsión a Rodrygo en el Real Madrid-Sevilla: "Es una patada normal"

Un gol del inglés Jude Bellingham, con un remate de cabeza a centro lateral del brasileño Rodrygo Goes, en el minuto 38, disipa al descanso las dudas que dejó el Real Madrid en el inicio del partido ante un Sevilla (1-0) que perdonó dos ocasiones peligrosas en el minuto 7 y que provocaron pitos por parte de la afición del conjunto blanco.

Mbappé, quien persigue igualar o superar el récord de Cristiano Ronaldo de más goles anotados con el Real Madrid en un año natural -59 en 2013 por los 58 que suma en 2025 el galo- tuvo dos disparos que se fueron lejos de la portería de Odisseas Vlachodimos.

rodrygo

Rodrygo fue uno de los protagonistas de la primera parte del encuentro tanto por esa asistencia en el tanto de Bellingham, como en una polémica arbitral que podía haber acabado con el brasileño expulsado.

Primeramente, Rodrygo vio la amarilla por dejarse caer dentro del área y minutos después tuvo una acción con Marcao con la que podía haber visto la segunda amarilla, sin embargo el colegiado Muñiz Ruiz no se la mostró. Decisión apoyada por el especialista arbitral de Tiempo de Juego Pedro Martín durante la retranmisión del encuentro: "Le ha golpeado con la puntera. Esto es una patada normal"