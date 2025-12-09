Marc Vidal, analista económico: "El elefante en la habitación son las pensiones; uno de cada cuatro euros que paga la Seguridad Social se financia con déficit"

El analista económico Marc Vidal ha advertido en el programa 'Herrera en COPE' que el sistema de la Seguridad Social en España se sostiene de manera artificial. Según ha explicado en la sección 'Salida de emergencia', el problema se encuentra maquillado por las continuas transferencias desde el tesoro, que ocultan la verdadera situación financiera del organismo.

Un agujero de 126.000 millones

Vidal ha recordado que España cerró 2024 con un déficit del 3,16% y una deuda del 101,8% del PIB. El analista ha señalado que la mayor parte de este desequilibrio se concentra en la administración central y, especialmente, en la Seguridad Social, que ya acumula 126.000 millones de deuda y un patrimonio neto negativo de casi 100.000 millones.

Para el experto, "el elefante en la habitación son las pensiones", ya que uno de cada cuatro euros destinados a su pago se financia con déficit. Actualmente, las pensiones absorben el 35% de los ingresos fiscales, y las proyecciones de Bruselas indican que esta cifra podría escalar hasta el 47% en el año 2050.

La 'hucha' crece a base de impuestos

Frente al discurso del Gobierno, que presume de haber saneado el fondo de reserva de las pensiones, Marc Vidal ha aclarado que este crecimiento se debe a la creación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Este mecanismo no es más que una cotización adicional que pagan tanto empresas y trabajadores, lo que en la práctica supone un aumento de impuestos.

El analista ha insistido en que este método no refleja una mejora estructural, sino un incremento de la presión fiscal. "La hucha crece, sí, pero por mayor presión fiscal, mientras la sostenibilidad real del sistema de pensiones continúa sin resolverse", ha afirmado. Además, ha añadido que la demografía, con menos cotizantes y más pensionistas, agrava el futuro mientras "el tiempo se va acabando para abordar este enorme y gigantesco problema".

Este mecanismo de transferencias constantes desde el Tesoro Público es lo que, según Vidal, permite al Gobierno presentar una imagen distorsionada de la salud financiera del sistema. Sin estas inyecciones de capital, el déficit real de la Seguridad Social sería mucho más evidente, mostrando una incapacidad estructural para hacer frente a sus compromisos únicamente con las cotizaciones de los trabajadores. Esta dependencia financiera oculta la urgencia de una reforma profunda y retrasa la adopción de medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

El economista subraya que el optimismo del Ejecutivo sobre la hucha de las pensiones ignora el coste que supone para los ciudadanos. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) no es una solución estructural, sino una carga adicional sobre los salarios y la contratación. En la práctica, se está pidiendo a la generación actual de trabajadores que pague más para sostener un modelo que sigue siendo demográficamente inviable.

Como advierte Vidal, mientras la conversación se centra en el crecimiento de un fondo de reserva alimentado por impuestos, el problema de fondo sigue sin abordarse y el tiempo para encontrar una solución real se agota.