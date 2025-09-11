Daniela tiene síndrome de Down y la decisión que toman sus padres cambia la vida de miles de personas: "Es lo mejor que hay"

Nuestros 'Fósforos' de 'Herrera en COPE' responden siempre al tema del día que les proponemos en el siguiente teléfono: 900.50.60.06. En esta ocasión, queremos que relaten sus historias a raíz de esta pregunta: ¿a qué influencers siguen? Juan Carlos sigue en redes sociales a su hija. Ella es "una niña con síndrome de Down, María José Navarro la conoce. Se llama Daniela. Hicimos esta página porque cuando nos dieron la noticia a nosotros, teníamos miedo. A través de las redes, tiramos para delante. La página en Instagram se llama @danilove1612".

Una chica hizo un comentario diciendo que cada vez que su madre con Alzhéimer veía vídeos de la pequeña, disfrutaba. Todos los días le pedía ver vídeos de Daniela, según nos ha contado su padre. "Es miedo y lo único con falta es información. Es lo mejor que hay", acaba su intervención. Así, la decisión que toman los padres de crearle una cuenta a la niña en Instagram ha cambiado la vida de miles de personas.





Javier dice que, sobre todo, sigue a dos: QuantumFracture (youtuber divulgador científico) y después "a otro que sigue mucho es de un compañero vuestro, se llama César Vidal. Es muy bueno. Me gusta informarme también con el canal de él".

"espero a que mi marido se duerma para los tutoriales en youtube"

Alexandra es otra oyente que sigue por Instagram a una chica que se llama Ana. Hace "costura creativa. Las cosas que hace y cómo lo explica, que es lo más importante en ese tipo de temas. Esta mujer lo explica todos los jueves en su canal de Youtube. Yo espero a que mi marido se duerma para ver los tutoriales".

Responde también al tema del día Miguel Ángel. Llama desde Alicante. Repara electrodomésticos. A raíz de la pandemia, comenzó a seguir a "Bibimotos.corse. Son los mejores. A raíz de que estaba en Alicante, le llevé la moto a arreglar, hemos hecho buena amistad y para mí son los mejores mecánicos. Sobre todo, los BMW. Lo recomiendo encarecidamente. Se llaman Ezequiel y David. Muy buenos amigos".

Se suceden las llamadas de los oyentes. Como la de Fernando. Asegura que sigue a Mieles del Cierzo. Lo lleva un chico que "enseña desde cero cómo manejar el colmenar de abeja. Muy interesante. Es muy atractivo para los que estamos interesados en el mundo rural".

Gerson es un 'Fósforo' que está muy pendiente de todo lo que sube Julio Cortés. Explica que se trata de un chaval "que está todo el día pedaleando, con sus 60 kilos de equipaje. Se relaciona con todo el mundo. Está por China".

Por último, recogemos el testimonio de Concepción. La oyente sigue a Naira Rubio. Ella pinta en pastel. Utiliza mucho la acuarela, es pintora, y le gusta mucho. La ha descubierto ahora "y es la que más sigo".