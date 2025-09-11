Da un concierto en Marbella y no esperaba lo que le dice una fan antes de empezar su show

Esta historia es de esas que curan. Sí, cura. Esta historia alivia el dolor, mejora la memoria y combate la ansiedad y la depresión, incluso.

La prueba de todo esto se lo ha contado el músico colombiano Camilo a su mujer, Evaluna, mientras siguen de gira por España.

Resulta que el otro día, en Marbella, justo antes de salir a tocar, Camilo se tomó una foto con una chica que ya había visto en varios conciertos suyos.

Era, creo, la primera vez que podían darse un abrazo y tomarse una foto. En ese momento, la chica sacó algo de su bolsillo y le dijo a Camilo: "Te quiero regalar algo que es muy importante para mí".

Y lo que sacó era una pulsera, una pulsera de hospital. Camilo, intrigado, como es lógico, le dijo: "Cuéntame, ¿qué es esto?". Y la joven le respondió: "Mira, para resumirte todo, yo fui víctima de violencia de género y estuve en el hospital internada".

Esa pulsera de hospital, fíjense ustedes, ya está en el diario de la gira española de Camilo. Es la misma pulsera que acompañó a esta mujer mientras se recuperaba de todas sus heridas. La chica le dijo a Camilo: "Tú me acompañaste durante todo ese tiempo. Es más, yo sentía que tus canciones me servían de manera terapéutica, incluso más que la medicación." Y añadió que los médicos le ponían sus canciones a ella, las de Camilo, porque sabían el impacto que tenían en su estado de ánimo y en su recuperación. Así que la joven quiso agradecerle, porque él estuvo ahí con ella.

Son estas cosas, como dice el propio Camilo, las que te hacen pensar que lo que uno hace tiene un impacto muy importante en la vida de la gente, más allá de la simple idea de "ay, esta canción me gusta".

Y no es casualidad, no. Hay un neurobiólogo mexicano, Eduardo Garza, que lleva ya más de diez años estudiando cómo la música es capaz de aliviar el dolor. Y en eso sigue, Eduardo Garza, tratando de descifrar ese acertijo, el acertijo del poder sanador de la música. Mientras nos cuenta cómo es posible, la verdad es que merece mucho la pena seguir disfrutando de esa mágica medicina que es la música.

Una historia conmovedora para reflexionar.

El cantante Camilo HOMENAJEÓ a una fan fallecida y, emocionado, RELATÓ el mensaje que le trasladó la madre de esa niña: "No paró de llorar"

Esta historia también la protagoniza “Camilo”, cantante colombiano y estrella mundial.

Resulta que iba Camilo paseando por Madrid y una señora le paró. Daniela quería agradecerle que hubiera querido conocer en su anterior gira a Corina, su hija, a la que saludó en su camerino y a la que dedicó una canción. La niña estaba enferma y la música del colombiano la ayudaba a llevar su dolencia.

Cuando Daniela paró a Camilo por Madrid, le contó que Corina había muerto. Y a Camilo se le paró el corazón. Pero la mamá de esa niña le dijo que no estuviera triste, que su hija había sido muy querida y muy alegre hasta el final.

Camilo invitó a Daniela a su concierto en la capital. Faltaban unos días. Y Daniela fue al concierto de Camilo en Madrid. Fue con su marido, con el que no paró de llorar porque el cantante le dedicó todas las canciones esa noche.

Camilo tardó algunos meses en contar esta historia, por respeto a Corina y a sus padres. Pero resulta que sintió que la madre de esa nena le dio muchas cosas cuando le paró por la calle. Y aunque es difícil, en el fondo, a Camilo le ha servido para contar lo que significa la eternidad, el amor y el poder de la música. Escucha aquí la historia completa.