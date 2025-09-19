Bienvenido otoño: el meteorólogo José Antonio Maldonado revela cuándo llegará el frío y qué lugares se escapan de la inestabilidad en España

Como cada viernes, hablamos en 'Herrera en COPE' con nuestro meteorólogo de cabecera, José Antonio Maldonado. En los próximos días, damos la bienvenida al otoño.

Ha explicado que esta estación comienza el próximo lunes, "y lo hace como mandan los cánones. Hoy tendremos máximas por encima de los 35 grados. Se irán formando nubes en el interior peninsular que podrían dar lugar a algún chubasco tormentoso".

EFE Una mujer cruza bajo una intensa lluvia

Maldonado desgrana que, mañana sábado, se irá acercando un frente que aumentará la nubosidad. Se producirán chubascos en el noroeste que "podrán afectar a la zona centro y Extremadura. Se producirán precipitaciones débiles en el norte de Canarias. El descenso de las temperaturas será generalizado, excepto en la zona del Levante y Baleares. Y el domingo, el frente se irá desplazando de oeste a este, por el interior peninsular, dando origen a precipitaciones en numerosas regiones".

Así, seguirán bajando las temperaturas. Insiste en que, a partir del lunes, martes y miércoles "ese descenso de las temperaturas será llamativo. El calor este no es normal en la época del año en el que estamos. El cambio va a ser brusco". El experto, así, en cuanto a temperaturas, insiste en el cambio drástico. No obstante, las precipitaciones no serán muy abundantes.

MÁS DETALLES DE LA CONVERSACIÓN DE HERRERA Y MALDONADO EN EL 'AFTER'

Herrera y Maldonado, más allá de ese pronóstico del tiempo, también ha hablado sobre los toros. El comunicador ha indicado que "Morante esté bien y él quiere reaparecer en San Miguel. Para él, las dos citas más importantes, San Miguel (Sevilla) y luego la Feria de Otoño de Madrid. Quizás aparezca hoy en Salamanca. Espero que esté bien y lo tenga todo muy controlado. Reaparecer antes es muy peligroso".

EFE Morante de la Puebla durante su última tarde en Melilla

El meteorólogo ha querido felicitar a Carlos Herrera por la entrevista que le hizo Alberto Herrera a Pérez-Reverte. "Fue una entrevista extraordinaria, me encantó. Fíjate que no le reconocí la voz. Pero me encantó la entrevista, lo que es preguntaba y Arturo es un fenómeno. Estuvo muy agradable".

Recuerda Maldonado otro asunto: la reaparición de Alfredo Relaño y su fichaje por COPE. "Le oí una entrevista que le hicieron en 'El Partidazo'. Maradona faltaba realmente en la lista. Hablaba de Messi". Escucha aquí la entrevista.

Por último, Bustos le ha hablado sobre Herrera, que le brindaron un toro en Guadalajara. Algo que Maldonado no sabía, dando por cerrada así la sección.