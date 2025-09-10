La escena traumática que presencia una oyente de Carlos Herrera cuando era una niña y que marca su vida: "Es pánico"

Hablamos con nuestros 'Fósforos' de 'Herrera en COPE' en el 900.50.60.06, sobre fobias. Nos desvelan cuáles son los temores que tienen. Ese miedo que le cuesta entender al resto de personas. Inmaculada es la primera 'Fósfora' en relatar su caso. Es de Albacete y explica que le tiene miedo a los tiburones...en la piscina. "Me entra pánico y me salgo rápidamente. Me he venido a vivir a Cantabria y, claro, aquí lo llevo un poco peor porque hay mar. Vigilo mucho", explica.

Tiburón blanco

Otra oyente, que también se llama Inma, cuenta que su miedo es "cuando voy por la calle y rejillas como de ventilación, yo no puedo pasar por encima. Con las alcantarillas tampoco puedo. Y como vea que he puesto un pie, me entran los nervios. Yo de pensar que eso está mal y me puedo ir para abajo, me entran los calores".

Esther, por otra parte, afirma que le da pánico "a conducir en la autovía. Salir a la autovía me da taquicardias, miedos, lo paso fatal. Yo vivo en Torrelodones (Madrid), voy por la zona, pero ya salir a la autovía, me quedo bloqueada. Y no sé por donde ir. Y me da mucha pena. Es algo que me gustaría cambiar, pero no sé la fórmula".

Se suceden las llamadas de nuestros 'Fósforos'. Como Ana. Su caso es un poco extraño porque tiene miedo a su sangre. No a la de los demás. "Es pánico. Cuando tuve a mi primera hija, mi madre y mi marido estaban pendiente de mí. Porque es una cosa espantosa. Yo creo que es un pequeño trauma que tengo de niña. Hacíamos matanza y, al partir mi madre el jamón, se cortó el dedo y digo yo que le cogiese miedo a ver la sangre. Ha sido toda la vida". El otro día, prosigue, en el dentista, "con un implante, tuve que estar toda la noche sentada".

Por tanto, esa escena traumática a la que hacíamos referencia en el titular es ese instante en el que la madre de esta 'Fósfora' se corta el dedo y ella, siendo una niña, ve la sangre.

"no puedo con las polillas y descubrí que el desodorante no las mata"

Sara tiene una fobia que le paraliza. Las polillas. No puede con ellas. Lo califica de "horroroso. Las mataba con desodorante de spray. Pero descubrí que eso no las mata. Tardaron como 20 minutos en morir y yo me intoxiqué".

"TENGO UNA ESPECIE DE SUEÑOS DELICADOS QUE ACABAN SUCEDIENDO"

Melchor también tiene un miedo un tanto extraño. Es de Cartagena y ha contado, en concreto, que él soñó la muerte de su padre. Y le ha pasado más veces. Son una especie de sueños "delicados" y acaban sucediendo.

Otra 'Fósfora' dice que su terror es por las profundidades del mar, o de un río. Solamente el hecho de pensar en ello le hace ponerse de los nervios. Hace poco vio un documental sobre apnea a profundidades altas "y me da pánico eso. Y que dejan de ver. Todo oscuridad".

Por último, recogemos el testimonio de Berta. Tiene una nieta que tiene unos ojos... que le dan un poquito de miedo. "Me mira y de repente sonríe mucho".