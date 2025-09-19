Una emprendedora da las claves de Lanzadera: el proyecto de Juan Roig, presidente de Mercadona, que se encuentra en Valencia

En la sección 'A Ciegas', María José Navarro ha puesto el foco en el programa de aceleración de empresas Lanzadera. Este proyecto, impulsado por Juan Roig y radicado en Valencia, se ha consolidado como un pilar para emprendedores de toda España. Su ambiciosa promesa es lograr que las startups consigan en seis meses los objetivos de dos años, un empujón decisivo para cualquier negocio emergente como ha contado la propia Navarro en 'Herrera en COPE' junto a Alberto Herrera.

¿Qué es Lanzadera y cómo funciona?

Lanzadera forma parte de Marina de Empresas, una iniciativa diseñada para crear un ecosistema empresarial sólido en Valencia.

Sandra Valero, responsable de scouting del programa, ha explicado que su misión es clara: "En Lanzadera ayudamos a que las empresas alcancen sus objetivos más rápido que si lo hicieran solas".

Para ello, el equipo crea un plan de aceleración personalizado que incluye mentorías, formaciones y conexiones con inversores, todo con un seguimiento individualizado.

El propio Alberto Herrera ha confesado haber visitado las instalaciones y haberse quedado "alucinado con el sitio, pero alucinado de verdad".

A la hora de seleccionar los proyectos, Valero ha señalado que se fijan tanto en el equipo como en la idea de negocio.

Valoran "muy bien al número uno y al equipo fundador que hay detrás", así como la experiencia sectorial y la complementariedad de roles. En cuanto a la empresa, buscan una propuesta innovadora, un modelo de negocio escalable y que cubra una "necesidad real", dando especial importancia a las que ya cuentan con facturación, clientes y tracción demostrada en el mercado.

La experiencia de Marcela: "Emprender es muy difícil"

Una de las emprendedoras que ha contado su experiencia con Lanzadera es Marcela Gutiérrez, fundadora de Dipcioso, un "catering superfino".

Esta colombiana, afincada en España desde hace 25 años, ha compartido su emoción en los micrófonos de COPE. Ha explicado que, aunque empezó su negocio en 2020, "emprender es muy difícil" y que hay "bastantes cosas que se me escapan", motivo por el que ha decidido dar el salto a Lanzadera para escalar su negocio, expandirse a otras ciudades y organizarse mejor.

Marcela ha descrito sus primeras dos semanas como "bastante intensas", con constantes viajes en AVE desde Madrid, donde reside, a Valencia.

Para ella, la experiencia es como "volver a estudiar nuevamente", enfrentándose incluso a una nueva jerga empresarial. "Voy a hacer un diccionario directamente, porque estoy empezando otra vez a esto desde cero", ha bromeado, destacando el contraste generacional, ya que se considera "de las maduritas" en un entorno "lleno de chavales".

Una red de apoyo intergeneracional y sinergias

Uno de los mayores valores que Marcela ha encontrado en Lanzadera es el contacto con otros emprendedores. Ha destacado cómo surgen sinergias y una ayuda mutua a pesar de las diferencias generacionales y sectoriales.

"Somos de generaciones diferentes, pero nos estábamos ayudando", ha afirmado, relatando cómo colabora con una diseñadora de zapatos de su generación y con un joven de 22 años creador de una app para DJ. Es "una red en que nos estamos ayudando todos y aprendiendo".

Al final de su intervención, Marcela ha querido "dar las gracias a Juan Roig y al grupo Mercadona y al equipo de Lanzadera por darme la oportunidad". Ha subrayado su compromiso de, en un futuro, "poder también dar trabajo y devolverlo de alguna manera". Un agradecimiento al que se ha sumado María José Navarro, quien ha recordado la "ayuda que ha prestado a tanta gente afectada por la DANA", un gesto que ha calificado de "impagable".