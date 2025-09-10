La petición de Rocío, madre de una niña con síndrome de Down, ante la vuelta al cole de su pequeña: "Educadlos para que sean amables"

En la sección 'A Ciegas' del programa 'Herrera en COPE', se ha abordado uno de los retos que pueden surgir en la paternidad: la posibilidad de tener un hijo con síndrome de Down. Alberto Herrera ha confesado haber sentido esa inquietud, especialmente en la semana 12 de gestación, un momento que muchos futuros padres afrontan "con cierto vértigo".

En este contexto, con el sonido de la vuelta al cole de fondo, se ha presentado la historia de Rocío Cuffí, madre de Lucía, una niña de 3 años y medio con Down.

"siento inquietud de que lucía no sea recibida en el colegio con la empatía que merece"

Rocío ha compartido en 'Herrera en COPE' los temores que ha experimentado con el inicio de la etapa escolar de su hija.

No se trata de miedo, ha aclarado, sino de la inquietud de que Lucía "no sea recibida con la empatía que merece".

La madre ha recordado el momento en que recibió el diagnóstico de su hija. "Al final todos queremos lo mejor para nuestros hijos y cuando tú recibes la noticia, la verdad es que te invade mucho el miedo y da mucho vértigo", ha confesado.

Sin embargo, Rocío ha afirmado que su hija Lucía se ha convertido en su "maestra de vida" durante estos tres años. La experiencia le ha permitido derribar ideas preconcebidas y descubrir una realidad completamente diferente a la que imaginaba.

Una petición de empatía

La madre ha explicado cómo su hija dedica una gran cantidad de tiempo a terapias para adquirir herramientas y poder encajar en la sociedad. Por ello, ha querido lanzar un mensaje a las familias de los otros niños, pidiendo un esfuerzo en la educación en valores.

El ejemplo de su hermano Marcos

Rocío ha relatado con ilusión cómo Marcos, su hijo de dos años, trata a su hermana Lucía. Al ser tan pequeños, los niños no entienden de diferencias, y su relación es un ejemplo de amor incondicional.

Cuando llegué con Lucía a casa, se puso tan feliz de verla, le dio un abrazo, le empezó a dar de besitos" Rocío Mamá de Lucía

Rocío también ha destacado un gesto de inclusión por parte de una profesora en el colegio, que invitó a otra alumna a sentarse con Lucía para que no estuviera sola.

"Este gesto me ha parecido una maravilla", ha expresado, reconociendo el "gran trabajo del profesorado". La historia ha concluido con una reflexión de Alberto Herrera, quien ha afirmado que le "encantaría" que su futuro hijo tuviera un compañero con síndrome de Down en el colegio "para que nuestros hijos aprendan no a tratarles, sino a vivir".