Jorge Bustos y Alberto Herrera comparten un programa especial junto a los valencianos en la Universidad Politécnica de Valencia

Este viernes Jorge Bustos y Alberto Herrera han presentado ‘Herrera en COPE’ desde Valencia y han dirigido el programa desde la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), la mejor politécnica de España, según el ranking de Shanghái, el indicador de calidad académica más importante del mundo. Y es que, desde allí, los valencianos han podido formar parte del programa en directo como público asistente, siendo incluso partícipes del magacín.

Así, a las 09.00 h, Jorge Bustos ha entrevistado a José Esteban Capillas, rector de la Universidad Politécnica de Valencia, que ha dado a conocer más detalles sobre el acuerdo de colaboración que recientemente formaliza con la Universidad de Beihang. Un acuerdo que supone para la UPV el salto al continente asiático estableciendo un campus en Hangzhou, la capital tecnológica china por excelencia.

Poco después, a las 11.00 h, ‘Herrera en COPE’ continúa con la entrevista a Marián Cano, consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana. Una entrevista en la que se abordan algunas de las principales preocupaciones de los valencianos, como en qué punto están los avances en la reconstrucción tras la DANA.

COPE Jorge Bustos en Herrera en COPE en Valencia

Vuelve a Valencia

La última vez que el programa estuvo en la Comunidad Valenciana fue el pasado mes de diciembre, cuando narró la Navidad tras el paso de la DANA. Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera recorrieron en aquel entonces algunas de las zonas más afectadas para contar de primera mano la realidad que atraviesan localidades como Alfafar y Paiporta, en un despliegue que implica a los principales programas de COPE.

Mientras, este jueves, en la víspera del programa especial, Alberto Herrera ha emitido desde algunos de los escenarios más afectados por la DANA para conocer la situación y las necesidades de sus vecinos a punto de cumplirse un año de la catástrofe, conociendo de Catarroja la 'vuelta al cole' de los más pequeños, así como el drama de las empresarias de Paiporta que todavía no han recibido todas las ayudas tras la riada.

Valencia se convierte así en la primera parada de una gira en la que ‘Herrera en COPE’ promete recorrer toda España para estar cerca de los oyentes y mantener el pulso de lo que ocurre en todo el territorio nacional.

Sobre ‘Herrera en COPE’

De lunes a viernes, desde las 06.00 h hasta la 13.00h con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera, el programa apuesta por una nueva forma de ver y contar la actualidad, combinando para ello la mejor información y el mejor entretenimiento.

Una fórmula que consolida a Carlos Herrera como líder del crecimiento en el ‘prime time’ radiofónico y lleva a COPE a lograr su mejor dato en la historia. Según la segunda ola del Estudio General de Medios (EGM), el programa suma 273.000 oyentes (+11%) y ya son 2.763.000 las personas que cada día buscan en ‘Herrera en COPE’ la mejor información y el mejor análisis con la voz más influyente de la radio.