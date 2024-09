Hace el Camino de Santiago, duerme en Pamplona y esto es lo que le ocurre en el albergue en plena noche: "Horroroso"

Los lunes se convierten en días más llevaderos si hablamos con nuestros 'fósforos' en 'Herrera en COPE'. El tema del día es: ¿Qué ruido le molesta o le da dentera?

El primer 'fósforo' que responde a este asunto se llama Matías. Dice que él, personalmente, lleva 38 años escuchando al niño del vecino tocando el piano.

Después, hay otra cosa que le incordia y es que, ese vecino, también "ha alquilado una habitación. La señora inquilina también hace ruido. Por la pandemia, mi mujer tuvo que ponerle cerca de la puerta una caja de pastillas para la tos. Es un espectáculo. Parece que esto es la calle del infierno".

Pilar es otra oyente que manda un consejo para luchar contra la depresión: escucharnos. Inmediatamente después, dice que viene de una familia muy extensa y que, desde niña, se ha acostumbrado al ruido. Ahora vive en una finca y con perros. Una noche había silencio. Y eso le sorprendió soberanamente: "Dije: ¿Aquí que ha pasado? No canta ni el gallo, ni el perro. No me lo creía".

Charlamos también con una 'fósfora' llamada María Victoria. Antes que nada, relata que se ha levantado estupenda... aunque sin dormir. Llama desde Tenerife y explica que es una canaria aplatanada. Esto es, que no le molesta casi nada. Aunque es cierto que su marido ronca y tiene que tener paciencia.

"La anécdota es que nos fuimos, hace años, a hacer el Camino de Santiago. Íbamos a alojarnos en albergues. Y, en aquellos albergues, no roncaba solamente mi marido, también 10 personas más. Horroroso", relata.

En Pamplona, uno de los puntos en los que se alojó, dice que todo el mundo roncaba y, al día siguiente, iba "como una alma en pena".

"ESO ESTÁ PROHIBIDO EN EL METRO Y NADIE HACE NADA", DENUNCIA UNA 'FÓSFORA' SOBRE LA MÚSICA ELEVADA EN EL METRO

¿Y qué le molesta a Pilar? Esta oyente no puede tolerar el ruido de la música muy elevada en los vagones de metro. "Van con una megafonía altísima. Se te ponen al lado y es que salgo mareada. Un día, me tocaron tres mariachis y cuando salí... no sabía ni dónde estaba. Eso está prohibido en el metro... y nadie hace nada", denuncia.

"Hay otros que se empiezan a reír y suben el volumen. Y no hay derecho", concluye Pilar su intervención en 'Herrera en COPE'.

Por último, recogemos el testimonio de Manolo. Hace un año, se mudó de piso. Pero, hasta entonces, "tenía un vecino muy desagradable. Los hijos se dedicaban a jugar al Fortnite. Fui a reclamar varias veces, no me hacía ni caso, y puse un sensor volumétrico. Activaba un disruptor del Wifi. Así que, cuando empezaban a pegar tiros, no podían jugar. Los cabreos eran terribles".

Cuando hacían mucho ruido con la música, "instalé un pequeño péndulo justo en una columna. Aquello empezaba a girar y golpeaba rítmicamente ahí. El vecino acabó desesperado porque no sabía de dónde venía el sonido. Era muy divertido ver los cabreos que cogía".