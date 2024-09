La técnica infalible que utiliza un oyente de Carlos Herrera para dormir del tirón: "Necesito..."

El sueño, un descanso reparador, es fundamental. Sobre ello queremos reflexionar con nuestros 'fósforos' en 'Herrera en COPE'. ¿Tiene usted alguna manía a la hora de irse a dormir?

Pedro es el primer oyente que nos responde a esta cuestión. Antes que nada, ha querido reivindicar que el inventor de los tapones de los oídos merece un Nobel. Esa es su manía. Dormir con tapones. "Tengo cinco o seis tapones. Mi mujer ronca mucho y, desde que lo descubrí, el sonido se queda en 0,0", relata en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Su mujer tiene un sueño tan profundo que "no le molestan mis ronquidos. Pero yo, al tener el sueño ligero, tengo que tener 5 o 6 pares de tapones porque no duermo. Cuando me voy de viaje, lo primero que echo en la maleta son los tapones".

Es justo aquí cuando ha intervenido Daiki. Es nuestro reportero 'estrella' que entra por primera vez en los 'fósforos'. Charlará con gente en la calle cada lunes. Es japonés y tiene mucho arte sevillano.

¡Daiki en acción!

"Parece que mucha gente tiene problemas a la hora de dormir. Como Miriam", nos dice Daiki desde Atocha.

Miriam, inmediatamente después, ha explicado que no tiene manías a la hora de dormir. Pero su chico sí. No tienen discusiones como tal, pero duerme muy poco. "Lo que hace para intentar dormir es ver comentarios de gamers. Se tira viéndolos hasta las 2-3 de la mañana. Le quito el móvil".

"NECESITO ABRAZAR UNA ALMOHADA PARA DORMIR", RELATABA UN 'FÓSFORO'

Otro 'fósforo', llamado Álvaro, relata que duerme poco y necesita que todo esté oscuro. Su manía principal es que necesita abrazar una almohada. Su novia le compró un cojín de lactancia y lo usa para ello. "Es como un almohadón en chiquitito, se adapta al cuerpo y pues nada... toda la noche abrazado a él".

¿Y qué manía tiene Patricia a la hora de dormir? Dice que tiene los protocolos bien establecidos a la hora de meterse en cama. Antes de acostarse, no ve películas de miedo. Además, tiene que tener un margen de seguridad de 30 centímetros respecto al borde de la cama. Dormir destapada es algo que ni se le ocurre. Y si tiene que ir al baño en plena madrugada, "doy un saltito de la cama y listo. No busco ni las zapatillas".

Volvemos a conectar con Daiki desde Atocha (Madrid). Habla con Alejandro, es de Cádiz, e indica que no puede con el ruido y le presta especial atención a la postura. Tiene que estar abrazado a la almohada y con el pie medio levantado.

Por último, otro oyente dice que casi duerme encima de la mesilla de noche. Porque descansa con su mujer y su hijo. Tiene ya 10 años. Y el problema lo tiene él, claro. Una premisa que ha provocado las risas de los colaboradores de 'Herrera en COPE'.