Va con su amiga a una playa de Cádiz y no da crédito al inesperado gesto de la madre de familia que tiene al lado de su sombrilla: "Y yo mirando a la señora"

En el 900.50.60.06 hablamos con nuestros 'Fósforos', en esta ocasión, sobre lo siguiente: ¿qué se llevan de comer a la playa? El primer oyente, llamado Luis, nos llama desde Mallorca. Afirma que se llevaba dos bocadillos siendo joven. Uno era "el bocadillo de fabada. El bote en lata de toda la vida. Mezclaba con la miga del pan".

Hay otro que se llamaba "el especial del colegio. El mismo pan de barra. Con tomate, mejillones, caballa, aceitunas rellenas y unos pimientos verdes frescos y cortados".

Inmediatamente después, hablamos con Antonio. Este 'Fósforo' va a cumplir 79 años y, cuando era un niño, "vivíamos en Madrid. Íbamos a pasar el verano en Jerez. Mi padre contrató a un taxista y nos íbamos. Visitábamos una playa virgen. Mi madre preparaba unos bocadillos pequeños con unos huevos maravillosos, de las gallinas que tenía mi abuela en casa. Pero tenías que elegir entre bañarte y el bocadillo".

¿El motivo? Pues porque, en esa época, tenían que elegir "entre bañarte o hacer la digestión durante 3 horas".

María Isabel celebra que es festivo en Almería. Recuerda que, 40 años antes, iba a unas playas muy bonitas "y mi abuela llevaba el pollo asado, tortilla de patatas. Todos sus nietos recordamos aquellas tardes espectaculares de playa".

Otra 'Fósfora', llamada Carmen, nos explica que "me llevaba un bocadillo normal. Era pequeña. Imaginaos. Cádiz. Estaba llena la playa. Te ponías la sombrilla donde podías. Me fui con una amiga. El bocadillo era de mortadela con aceitunas. Se queda jugosita con el sol. Estaba tan tranquila y me llega la madre de la familia de al lado. Me quitaron el bocadillo y me plantó un plato de papas con carne con su plato de cerámica y todo".

Añade que "era de los que tú usabas con tu cuchara de acero normal. Y yo mirando a la señora". Por tanto, ese gesto inesperado fue ese detalle que tuvo la madre. Que le dio de comer un plato de comida y sin conocerla.

EFE/ Juan González Un joven toma el sol en el paseo de la playa de Poniente, en Gijón

Seguimos en el 900.50.60.06 y hablamos con Jesús. Este 'Fósforo' cuenta que tiene recuerdos muy chulos en la playa en la que va. Allí, a las ocho de la mañana, él montaba su carpa. Su barbacoa. "Me llevaba costillas, pinchitos, y también hacía un arroz para mí y para mi mujer. Te estoy hablando que esto lo hacía hace 20-25 años. Mi plato estrella era la paella".

Por último, recogemos el testimonio de Eva. La oyente indica que en Normandía, en los food truck, es típico "cogerte la ración de mejillones al vapor con patatas fritas para la playa. Allí es muy común. No hay cultura de chiringuito".