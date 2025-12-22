José María Camarero, experto económico: “Si te ha tocado un décimo compartido, para no tener problemas tienes que acreditarlo con un documento. Es en el notario y no cuesta mucho”

El 22 de diciembre es uno de esos días que se marcan en el calendario con tinta roja o con subrayador. No es para menos, porque es un día en el que tu vida puede cambiar radicalmente. Ya sabes que es el día del Sorteo Extraordinario de Navidad, o más conocido como El Gordo .

Esos 400.000 euros que te pueden tocar y que pueden dar un vuelco a tu vida. Eso sí, bien sabes que las probabilidades son ínfimas y que, en muchas ocasiones, uno se conforma con menos cantidad de dinero.

Si eres de los afortunados a los que les ha tocado algo de dinero, sea cuál sea la cantidad, sabrás que ahora tienes un tiempo determinado para cobrar el premio. Y además, como bien sabes, no te quedas con el premio íntegro.

EFE Trabajadores de la administración Nº 246 de Madrid realizan declaraciones tras vender 16 series del 79.432, que ha sido el número agraciado con el Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad

Y es que este dinero, sea lo que sea, tiene unas obligaciones fiscales de las que no puedes desprenderte. Además, hay unas condiciones que van junto con ese premio que deberías tener en cuenta.

Por ejemplo, si lo has compartido con alguien o si quieres dar parte de tu dinero, tienes que tener en consideración una serie de elementos. Por ejemplo, los impuestos a pagar si decides dar el dinero que corresponda a la persona con la que lo has compartido.

Y es que esta práctica es bastante común entre los españoles, que, para ahorrarse un dinero en el décimo, tiende a dividirlo. Esto, si toca (aunque sea bastante improbable) puede ser un problema.

Qué hacer si has compartido un décimo premiado

Se suele decir que se conoce a la familia, a los amigos y a la pareja cuando hay temas de dinero de por medio. Y sí, si te toca una cuantiosa cantidad de dinero en la Lotería, es posible que surjan las enemistades.

Por eso, si has compartido un décimo que tiene premio, lo mejor que puedes hacer es hacer un documento acreditativo. José María Camarero es experto económico y él mismo explicaba que, lo ideal, es cobrarlo los dos juntos físicamente.

“Lo ideal, desde luego, es que vaya todo el mundo que comparte un décimo a la entidad financiera para que a cada uno se le abone su parte” comenzaba explicando en 'La Tarde'.

Sin embargo, eso no siempre es sencillo, porque a lo mejor lo has compartido con alguien que no vive en tu misma ciudad o, incluso, país. Por eso, Camarero daba la clave sobre cómo hacerlo.

César Sánchez La asociación Alzheimer Laciana situada en Villaseca de Laciana (León), agraciada con el Gordo de Navidad

“Hay que acreditarlo documentalmente muy bien hecho. Con porcentajes de participación de cada uno. No hace falta que sea muy laborioso, pero sí, hay que hacerlo así porque luego vienen los problemas y cada vez hay más problemas de este tipo porque cada vez se comparten más décimos de de lotería” comenzaba diciendo.

“Incluso Loterías y Apuestas del Estado aboga o insta por acudir a realizar un documento de notaría al público. No pasa nada, no cuesta mucho dinero. Vas al notario y dices, pues este décimo con tal número, tal serie y demás, se comparte entre estas dos, tres, cinco personas con el DNI y porcentaje. Eso es fundamental para evitar problemas de cara a los próximos meses” aseguraba Camarero.

¿Dónde es mejor ingresarlo?

Antiguamente, cuando alguien ganaba el premio Gordo (o cualquier otro de gran cantidad), se decía que aparecía enseguida un banquero para pedirte que ingresases el dinero en su banco.

Ahora, sabemos que hay diferentes mecanismos para ingresar y cobrar ese dinero, pero ese mito no se ha abandonado. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Dónde es mejor ingresar ese dinero que te ha tocado?

Se presentaban por allí, empezaban a dar vueltas a ver a quién le había tocado, quién no, y le ofrecían las mejores condiciones para que se llevaran el dinero a su banco. Ahora no ocurre tanto así, pero sí que sigue sigue ocurriendo” comenzaba contando Camarero.

“Cuando tú vas a cobrarlo a una entidad colaboradora, te va a decir, "Bueno, deje aquí este dinerito, estos 328,000 € no es que yo tengo mi banco de toda la vida." Pero sí que hay ahí una especie de guerra comercial por atraerse dinero. Es que estamos hablando de muchos miles de euros en zonas muy muy concentradas” sentenciaba.