"El viernes estuve con mi pareja tomando el aperitivo en un bar y estuve a un tris de llevarme un décimo, hoy ha caído el segundo premio, tengo un cabreo de cuidado"

El Sorteo Extraordinario de Navidad es una jornada de inmensas alegrías, pero también de lamentos por la suerte que casi fue y no llegó. En el programa 'La Tarde' de COPE, las presentadoras Pilar García Muñiz y Rosa Rosado han compartido con los oyentes algunas de estas historias agridulces. Mientras muchos celebran, otros repasan anécdotas de cómo rozaron un premio millonario, en una jornada que miles de personas han seguido en directo.

A 50 metros de la gloria

El testimonio más sobrecogedor ha sido el de un oyente que ha confesado tener un cabreo de mucho cuidado. Según ha relatado, el pasado viernes estuvo a punto de comprar un décimo en un bar situado a solo 50 metros de su casa mientras tomaba el aperitivo con su pareja. Sin embargo, se contuvo: "ya llevaba 11 décimos, que ya nos hemos gastado mucho este año en lotería". La fortuna quiso que en ese mismo establecimiento se vendiera el segundo premio del sorteo.

Ha caído el segundo premio" Oyente de La Tarde

"La intención de pedirlo la tuve, pero al final no lo pedí", ha concluido el oyente, resumiendo una frustración compartida por muchos en un día como hoy. Una jornada de ilusiones que, sin embargo, no está exenta de su cara B, como las advertencias de expertos sobre el blanqueo de capitales con décimos premiados, un tema de creciente preocupación.

EFE Celebración en Bimba y Lola en Vigo por participaciones del segundo premio, el 70.048

El décimo que nunca se compró

Este no ha sido el único caso de suerte esquiva compartido en antena. Otro oyente ha narrado cómo tuvo "delante las papeletas del equipo de fútbol de mi pueblo días antes del sorteo". Si las hubiera comprado, se habría embolsado 4.000 euros por papeleta. La anécdota ha llevado a Rosa Rosado a compartir su propia estrategia para evitar tentaciones: "cuando se entra a un sitio y no hay intención de comprar, es mejor no mirar".

Estuve al alcance de mi mano, pero no pudo ser" Oyente de La Tarde

La colaboradora ha confesado que a veces entra a los sitios "como los burros, tapándome la visión para no mirar", ya que si le ofrecen un décimo, siente la obligación de comprarlo. Una situación que lleva a acumular más boletos de los deseados, mientras muchos aún utilizan un buscador de premios para comprobar si sus décimos han sido agraciados.

EFE Una trabajadora de la administración de loterías del número 10 de la calle Barquillo, en Madrid, donde se ha vendido íntegramente el 70.048, el segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad,

La suerte es esquiva en el estudio

En el propio estudio de 'La Tarde', la fortuna tampoco ha sonreído a lo grande. Los periodistas han confirmado que el número que compartían se ha quedado en "cero patatero", mientras que la colaboradora Paloma Lorenzo apenas ha recuperado lo jugado con un reintegro. Por su parte, otro colaborador, apellidado Lorenzo, ha mostrado su escepticismo: "si yo no creo en la lotería, en absoluto". Además, ha explicado que nunca compra lotería en el trabajo por "solidaridad con el equipo", afirmando con humor que si él se llevara un décimo, "no os toca jamás ni el reintegro".