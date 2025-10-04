Gladys Alvarado, de 5 años, emociona a Karol G con su discurso en el colegio: "Habló mejor que muchas misses que no saben ni contrastar preguntas básicas"

Un día más, María José Navarro presenta su Historia del Día, con la que cada programa consigue sacarnos alguna que otra sonrisa. Este viernes, Navarro contó la historia de Gladys Alvarado, una niña hondureña de tan solo 5 años.

te puede interesar Publica una foto de su madre y sus nueve tíos en redes sociales y, tiempo después, dos de ellos descubren que aparecen en el periódico

Gladys ha sido nombrada recientemente Niña Independencia de Prebásica 2025 de La Ceiba, y ha conmovido con un discurso que se aprendió de memoria, sin necesidad de papeles.

Un corazón más grande que el mapa

En su intervención, la pequeña Gladys ha explicado con orgullo el origen del nombre de su país, que "obtuvo su nombre por las profundidades del mar".

Ha definido a sus compatriotas como personas humildes y valientes, afirmando que "los hondureños somos humildes, valientes y con un corazón más grande que el mapa". También ha destacado que tienen "honor" y ha descrito el simbolismo de la bandera catracha hondureña, cuyo azul "representa los mares que la abrazan, y el blanco, la paz que tanto se anhela".

La cultura gastronómica ha tenido un lugar especial en su discurso. Gladys ha enumerado platos típicos como "la baleada", "el pollo con tajada" o "la sopa de mondongo". Según ha relatado, en Honduras, cuando llueve, "se saca el café con pan", y ha añadido una reflexión sobre el valor de las costumbres: "Una baleadita bien caliente, comer en familia es lo más importante".

El discurso, que ha concluido con un enérgico "¡Que viva Honduras!", ha transmitido un mensaje de alegría y pertenencia. La pequeña ha asegurado con rotundidad: "En Honduras somos felices".

La historia de Gladys ha servido a María José Navarro como introducción para los actos de la Hispanidad de Madrid, que se celebran hasta el 12 de octubre. La periodista ha reflexionado sobre ese "hilo común" que une a las personas a ambos lados del Atlántico, "un hilo que es tan fuerte que lo notas siempre, y da igual si estás en cualquier país de allá o estás aquí".

Alamy Stock Photo Imagen de recurso de un bar en Honduras

EL DISCURSO QUE HA DADO LA VUELTA AL MUNDO

El discurso de la pequeña Gladys ha llegado a cientos de miles de personas en todo el mundo. De hecho, el vídeo publicado en el perfil de Instagram de Teleceiba, el canal de televisión hondureño, acumula más de 100.000 me gusta, entre el que destaca, sin ir más lejos, el de la artista mundial Karol G.

Sin embargo, y más allá de los likes, la niña hondureña tocó los corazones de cientos de personas. "Habló mejor que muchas misses que no saben ni contrastar preguntas básicas. ¡Qué protección, presentación, nos dio poema, lírica, Geografía, Historia, Antropología, clases culinarias, folklore, sentimiento y amor por la patria! ¡Viva Honduras! ¡Viva Gladys Alvarado! Desde Panamá con mucho cariño", escribió un usuario.

Alamy Stock Photo Imagen de recurso de una playa de Honduras

Otros usuarios de Instagram han puesto en valor su fluidez: "Le da clases a muchos", escribe una seguidora. Agregan que la "clase de Historia y Cultura" es de 10. Otros, por ir algo más lejos, la proponen incluso como "ministra de Turismo". Al hilo de esto, hay quienes apuntan: "Es la mejor agente de turismo, me convenció".

"Son pequeños sabios. Esta niña nos dio una lección de lo que es patriotismo, resistencia y amor. No conocía el origen del nombre de Honduras ni el significado de su bandera. Todo mi respeto para la Niña Independencia", recoge otro comentario, pero que, en términos generales, podría ser la tónica de los cientos de comentarios de cientos de usuarios que aplauden las palabras de esta pequeña que, con labia y carisma, ha transmitido el amor de su país, sin ella saberlo, por todo el mundo.