Los únicos cuatro aeropuertos de España que son realmente rentables: ¿tiene sentido que haya uno en Badajoz?

No todo el mundo sabe que Badajoz tiene aeropuerto, que comparte espacio con la base aérea de Talavera la Real. Es un aeropuerto pequeño, construido con una previsión de 700.000 pasajeros al año y que, en el último año, ha recibido poco más de 80.000. Solamente tiene dos líneas regulares: a diario a Madrid, de domingo a viernes, y a Barcelona en dáis alternos, aunque es cierto que en verano sí que tiene algunos vuelos a las islas o a alguna capital europea.

Agustín Olguera, piloto privado y miembro de la directiva del Real Aeroclub de España y de Badajoz, ha explicado este jueves en La Tarde que “no visitamos el aeropuerto ni lo explotamos lo suficiente para que la gente vea el foco que puede tener”. Eso sí, matiza a Pilar García Muñiz que, a pesar lo que parezca, no se trata de un aeropuerto pequeño: “esta pista nación para que pudiera aterrizar el Discovery y es una de las pistas más larga de la Península Ibérica”.

EFE Fotografía de un avión en el Aeropuerto de Badajoz

Los únicos cuatro aeropuertos que son rentablñes

El aeropuerto está dentro de una base militar y es una pista compartida entre Aena y el Ministerio de Defensa. Así, señala Olguera en La Tarde que “los aeropuertos en España sólo son rentables los cuatro grandes: Madrid, Barcelona, Málaga y Baleares y, los pequeños, los tiene que seguir gestionando Aeana y en la cuenta de resultados no suma, por lo que la dedicación no está cubierta completamente, en cuenta de su propia cuenta de resultados”.

Destaca el piloto que el aire, en Extremadura, es un recurso “importantísimo, y no lo estamos explotando”. “Yo conozco este uso civil desde los 90, desde que instalaron la primera línea a Madrid, en un vuelo de 9 plazas”, recuerda el miembro del Real Aeroclub de España. Y es que existen tanto ventajas como inconvenientes de que sea una base militar: “ya es difícil gestionar el aeropuerto, cuando es compartido se complica más”. “Pero no es nada complicado comparado con Madrid que tiene un avión en cuatro pistas cada tres minutos”, matiza.

El gran problema del aeropuerto de Badajoz

Olguera aclara que la infraestructura tiene un gran problema: la niebla. “En el último otoño se han desviado hasta 40 vuelos, cambiando hasta Sevila”, advierte. “El problema es en qué fecha lo van a poner, como el AVE, que la electrificación y la entrada en Madrid no sabemos cuándo llegará”, añade. “El tema de la niebla interrumpe la sensación de que puedas usarlo con normalidad, por lo que cualquier empresario no puede concertar una cita en Madrid, porque no sabe si va a poder ir o no”.

Un asunto que, denuncia, crea inseguridad en el uso de infraestructuras, “pasajeros no va a perder porque los transportes económicos van a seguir aumentando en verano”. Otro gran problema ha sido que, hasta este mes julio no tenía un autobús que lo conectaba con la ciudad: “está en el término municipal pero, como no había demanda, no se instalaba, ahora se han dado cuenta de que es necesario”.