La película de Pixar que recomienda Mario Alonso Puig a sus pacientes para dejar de ser pesimistas

Tenemos una costumbre un tanto extraña, y es que tendemos a pensar que, si algo puede salir mal, va a salir mal. Sobre ello, y la posibilidad de cambiar esa mentalidad, hemos charlado en 'Herrera en COPE' con el doctor Mario Alonso Puig.

Tenemos dos maneras de analizar una cuestión cuyo devenir no depende enteramente de nosotros: el pesimismo y el optimismo. Es sabido que enfocar los asuntos que nos rodean con una mentalidad positiva ayuda a que salgan mejor, sin embargo, no siempre lo hacemos. ¿Por qué?

Tal y como explica el doctor Puig, hoy sabemos que "hay personas que nacen con una mayor apertura al riesgo, a la incertidumbre y a probar cosas nuevas, y hay personas que tienen una mayor aversión a ese riesgo".

Puig también ha hablado sobre una "teoría que hemos mantenido desde hace siglos que se ha demostrado claramente errónea". Se refiere una idea que parte de René Descartes, el gran filósofo francés. Él consideraba que el pensamiento y el cuerpo solo se conectaban a través de un lugar, que es la glándula epífisis. Sin embargo, "esto no es así".

De hecho, la Ciencia ha demostrado que nuestra forma de pensar activa determinadas partes de nuestro cuerpo, afecta a la actividad de distintas zonas de nuestro cerebro y, por tanto, a la manera que tenemos de enfocar los problemas.

la importancia de pensar en positivo

Puig ha hablado sobre la conocida película 'Inside Out 2', estrenada hace escasos meses. Según cuenta, hay un momento en el que la protagonista "comienza a experimentar la angustia", y te das cuenta de "hasta qué punto la angustia puede desorganizar por completo la vida de un ser humano".

"Yo soy mi mejor laboratorio", decía el doctor en antena, al ser preguntado sobre si se puede entrenar el optimismo. De esta manera, podemos comprobar, en nuestras propias carnes, como nos afectan los cambios que introducimos en nuestra vida. La clave está en tratar de buscar "la calma, la confianza y la esperanza en cualquier tipo de situación".

Del mismo modo que se puede entrenar el pensamiento positivo, también se puede entrenar la negatividad. Algo que podemos hacer, incluso, de manera inconsciente, dejándonos llevar por las sensaciones de impotencia y desesperanza.

el efecto placebo

El efecto placebo, que tan despreciado fue por "algunas corrientes científicas hace un siglo", es, según sabemos hoy "ese efecto que tiene la mente para generar cambios evidenciables a nivel fisiológico e, incluso, a niel anatómico". Algo que las personas saben tan bien como las compañías farmacéuticas.

Sin embargo, hay otro efecto que es mucho menos conocido, que es el efecto 'Nocebo'. Es todo lo opuesto al placebo. Sucede cuando "empiezas a generar pensamientos que son disfuncionales". "La tristeza, ante una perdida, no es disfuncional, es natural", arguye el doctor. "Que tengas un día en que no te apetezca sonreír", continua, "no es anormal". ¿Dónde esta la disfuncionalidad? Está en el hecho de pensar que no volveremos a sonreír, o que siempre estaremos tristes.

todo está en el cerebro

Hoy sabemos que cuando uno escribe, dado que el hemisferio dominante en la mayor parte de la personas es el izquierdo, está verbalizando un sentimiento, lo que supone un bálsamo sobre sobre las emociones.

Hablar con nuestro 'querido diario' es muy positivo para nosotros. De hecho, nos hace enfocar las cosas desde otros puntos de vista.