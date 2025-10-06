Pepita, anciana de Cartagena, vuelve a nacer gracias a Mohamed y así quiere devolverle el favor: "Aquí tienes tu casa para comer y si quieres dormir, también"

Pepita iba el otro día en el Barco Turístico de Cartagena, que te da una vuelta por la bahía chulísima. Con tan mala suerte que cayó al agua. Con tan buena suerte que, en ese mismo instante, Mohamed paseaba por el puerto.

Pepita Oltra no sabe nadar, así que la situación se puso un poquito angustiosa cuando quedó atrapada entre el barco y el muelle. Mohamed Diagne es uno de esos jóvenes senegaleses que vemos muchas veces en nuestras ciudades. Tan altos y tan fuertes.

Pepita y su marido, José María, son propietarios del Restaurante El Churrasco en El Algar, Murcia, y desde ahí se han propuesto otra empresa: conseguirle los papeles a Mohamed.

Y entre besos y abrazos, Pepita le ha devuelto a Mohamed la sensación de familia, de vínculos. Porque ahora es Pepita la que no va a soltar a Mohamed.

Pepita Oltra junto al joven senegalés que le salvó la vida

La trascendental decisión de un joven ingeniero que salva de la muerte a cientos de bebés y que consigue emocionar a Felipe VI

Hay otra historia en la que otra persona salva la vida... y no de un ciudadano, sino de muchos. Y gracias a su enorme talento.

El protagonista que nos presentó María José Navarro llama Pablo Sánchez Bergasa y es ingeniero . Con veintipocos años se puso manos a la obra en un proyecto de vida. Porque a su pasión por la tecnología siempre fue unida, en su caso, la que le provoca el tratar de solucionar problemas reales.

Pablo Sánchez Bergasa es fundador y director de la ONG Medicina Abierta al Mundo , que lidera la fabricación y distribución de una incubadora neonatal de bajo coste destinada a hospitales de bajos recursos.

Este proyecto ha impactado en más de 30 países, salvando la vida de cientos de recién nacidos. Pero Pablo también aboga por un enfoque de código abierto, permitiendo que otras organizaciones repliquen su modelo en diferentes contextos. Y claro, le han dado el Premio Princesa de Girona. No nos extraña. Y tampoco la emoción del Rey en el acto de entrega al escucharle.

La trascendental decisión de un joven ingeniero que salva de la muerte a cientos de bebés y que consigue emocionar a Felipe VI

“Eres tan joven como tu fe y tan viejo como tus dudas”, añadió en su discurso. Y nos encantó. Nos encantó él, su proyecto, y sus ganas. Larga vida, Pablo, tanto como las que salvas. Escucha aquí esta gran historia.