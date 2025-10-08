Laura Aguirre, nutricionista, sobre las hormonas en tu cuerpo: "El café solo en el desayuno no es muy recomendable"

Cada vez son más las personas que buscan soluciones reales y sostenibles a problemas de salud como el sobrepeso, el cansancio crónico, la ansiedad o los trastornos hormonales.

Para la nutricionista Laura Aguirre, la respuesta no está en las dietas restrictivas ni en la obsesión por el cuerpo perfecto, sino en entender cómo la alimentación, las hormonas y el estilo de vida se relacionan entre sí.

ALIMENTACIÓN CONSISTE Y NO DE FORMA IRREGULAR

Laura Aguirre, con más de diez años de experiencia en consulta nutricional, apuesta por un enfoque que pone en el centro la educación alimentaria y el autoconocimiento corporal. “No se trata de comer menos, sino de comer mejor”, afirma. “Cada alimento que elegimos puede ser una herramienta para equilibrar nuestro cuerpo y nuestras emociones”.

Alamy Stock Photo Alimentación saludable

Según Aguirre, una alimentación rica en vegetales, grasas saludables, proteínas de calidad y carbohidratos complejos puede tener un impacto directo en el equilibrio hormonal. Además, advierte sobre el consumo excesivo de azúcar, ultraprocesados y cafeína, que “pueden alterar nuestros niveles de cortisol y generar un efecto dominó en todo el sistema endocrino”.

EL PAPEL DE LAS HORMONAS EN EL BINESTAR

Uno de los ejes centrales de su enfoque es el impacto que tienen las hormonas en la salud general, especialmente en mujeres. “Las hormonas no solo regulan el ciclo menstrual; también afectan el estado de ánimo, la energía, el apetito, el sueño y la capacidad de concentración”, explica Aguirre.

Desequilibrios como el síndrome de ovario poliquístico (SOP), la resistencia a la insulina o el hipotiroidismo son cada vez más comunes, y muchas veces se manifiestan a través del peso, la fatiga o los cambios emocionales. “Cuando las pacientes entienden que no es una falta de voluntad, sino un desajuste hormonal, cambia totalmente su relación con su cuerpo”, asegura.

El estilo de vida es el gran olvidado

Para Laura Aguirre, la nutrición es solo una parte de la ecuación. El descanso, el manejo del estrés, el ejercicio y la salud emocional son pilares igual de importantes. “Puedes comer perfecto, pero si duermes mal, vives estresado o no te mueves, tu cuerpo no va a responder como esperas”.

La especialista incorpora técnicas de respiración, higiene del sueño y herramientas de gestión emocional en sus planes personalizados. “El cuerpo necesita sentirse seguro para sanar, y eso incluye una rutina que le dé estabilidad”, sostiene.

un enfoque integral

Laura Aguirre se ha ganado el respeto de sus pacientes por su cercanía y por priorizar el bienestar antes que los números en la balanza. Su misión es clara: acompañar procesos de cambio reales, duraderos y compasivos.

“Mi trabajo es ayudar a las personas a reconectar con su cuerpo, a escucharlo y a cuidarlo. Cuando entendemos cómo funciona nuestro sistema hormonal y aprendemos a nutrirnos desde un lugar de amor propio, todo cambia”, concluye.